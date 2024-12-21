Live
  • Сб 21.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Три пожара в Харькове и области вызвали российские БПЛА — Синегубов

Происшествия 09:01   21.12.2024
Оксана Горун
Три пожара в Харькове и области вызвали российские БПЛА — Синегубов На фото — последствия «прилета» в Салтовском районе

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 декабря подытожил последствия ночного налета «шахедов». Беспилотники ударили по двум районам в Харькове и селу Солоницевка.

«23:41, г. Харьков, Киевский р-н. В результате ударов обломков БПЛА «Шахед» горела крыша дома и поврежден газопровод. Пострадали два человека в легком состоянии. 21:38, г. Харьков, Салтовский р-н. В результате удара БПЛА «Шахед» горели квартиры на первом и втором этажах. Пострадали шесть человек. 23:21 Харьковский р-н, Солоницевская громада, с. Солоницевка. В результате удара обломков БПЛА «Шахед» горела крыша нежилого помещения на гражданском предприятии», — написал Синегубов.

О других обстрелах региона за сутки он не информировал.

Читайте также: Ночной налет «шахедов» на Харьков: прокуратура, ГУНП и ГСЧС о последствиях

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вылетели 240 окон: как выглядит днем место прилета «шахеда» в Харькове (фото)
Вылетели 240 окон: как выглядит днем место прилета «шахеда» в Харькове (фото)
21.12.2024, 13:05
Автобус быстрого реагирования появился в Харькове: в чем его задача (фото)
Автобус быстрого реагирования появился в Харькове: в чем его задача (фото)
21.12.2024, 09:10
Ряд медучреждений в Харькове объединили: подробности
Ряд медучреждений в Харькове объединили: подробности
20.12.2024, 15:50
ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»
ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»
20.12.2024, 19:12
«Я очень люблю Харьков» — Тайра рассказала о присоединении к «Хартии» (видео)
«Я очень люблю Харьков» — Тайра рассказала о присоединении к «Хартии» (видео)
21.12.2024, 10:33
События фронта на Харьковщине за неделю – обзор МГ «Объектив» (видео)
События фронта на Харьковщине за неделю – обзор МГ «Объектив» (видео)
21.12.2024, 14:23

Новости по теме:

09:21
Ситуация в Двуречной: из ближайшего села выезжают люди — РВА (видео)
08:39
«Шахед» ударил по Харьковщине: есть пострадавшая, за сутки погибли трое
11:40
Почти 300 раз обстреляли россияне позиции СОУ на севере: данные ОТГВ «Харьков»
11:13
Есть данные от разведки о планах РФ: харьковчан призвали следить за тревогами
08:58
Десять домов разрушены в Циркунах из-за обстрелов – подробности от ГСЧС

Вы читали новость: «Три пожара в Харькове и области вызвали российские БПЛА — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 09:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 декабря подытожил последствия ночного налета «шахедов». Беспилотники ударили по двум районам в Харькове и селу Солоницевка".