Три пожара в Харькове и области вызвали российские БПЛА — Синегубов
На фото — последствия «прилета» в Салтовском районе
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 декабря подытожил последствия ночного налета «шахедов». Беспилотники ударили по двум районам в Харькове и селу Солоницевка.
«23:41, г. Харьков, Киевский р-н. В результате ударов обломков БПЛА «Шахед» горела крыша дома и поврежден газопровод. Пострадали два человека в легком состоянии. 21:38, г. Харьков, Салтовский р-н. В результате удара БПЛА «Шахед» горели квартиры на первом и втором этажах. Пострадали шесть человек. 23:21 Харьковский р-н, Солоницевская громада, с. Солоницевка. В результате удара обломков БПЛА «Шахед» горела крыша нежилого помещения на гражданском предприятии», — написал Синегубов.
О других обстрелах региона за сутки он не информировал.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, пожары, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 21 декабря подытожил последствия ночного налета «шахедов». Беспилотники ударили по двум районам в Харькове и селу Солоницевка".