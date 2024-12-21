Три пожежі в Харкові та області викликали російські БПЛА – Синєгубов

На фото – наслідки “прильоту” по Салтівському району

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 21 грудня підсумував наслідки нічного нальоту “шахедів”. Безпілотники вдарили по двох районах у Харкові та селу Солоницівка.

“23:41, м. Харків, Київський р-н. Внаслідок ударів уламків БПЛА “Шахед” горів дах будинку та пошкоджений газогін. Постраждали дві людини, в легкому стані. 21:38, м. Харків, Салтівський р-н. Внаслідок удару БПЛА “Шахед” горіли квартири на першому та другому поверхах. Постраждали шестеро людей. 23:21, Харківський р-н, Солоницівська громада, с. Солоницівка. Внаслідок удару уламків БПЛА “Шахед” горів дах нежитлового приміщення на цивільному підприємстві”, – написав Синєгубов.

Про інші обстріли регіону за добу він не повідомляв.