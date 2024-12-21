Три пожежі в Харкові та області викликали російські БПЛА – Синєгубов
На фото – наслідки “прильоту” по Салтівському району
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 21 грудня підсумував наслідки нічного нальоту “шахедів”. Безпілотники вдарили по двох районах у Харкові та селу Солоницівка.
“23:41, м. Харків, Київський р-н. Внаслідок ударів уламків БПЛА “Шахед” горів дах будинку та пошкоджений газогін. Постраждали дві людини, в легкому стані. 21:38, м. Харків, Салтівський р-н. Внаслідок удару БПЛА “Шахед” горіли квартири на першому та другому поверхах. Постраждали шестеро людей. 23:21, Харківський р-н, Солоницівська громада, с. Солоницівка. Внаслідок удару уламків БПЛА “Шахед” горів дах нежитлового приміщення на цивільному підприємстві”, – написав Синєгубов.
Про інші обстріли регіону за добу він не повідомляв.
Читайте також: Нічний наліт “шахедів” на Харків: прокуратура, ГУНП та ДСНС про наслідки
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, пожежа, сінєгубов, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Три пожежі в Харкові та області викликали російські БПЛА – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 21 грудня підсумував наслідки нічного нальоту “шахедів”. Безпілотники вдарили по двох районах у Харкові та селу Солоницівка".