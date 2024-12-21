Ночной налет «шахедов» на Харьков: прокуратура, ГУНП и ГСЧС о последствиях
Ночью Харьков атаковали российские беспилотники. Удары пришлись по многоэтажке и по дереву в районе жилой застройки. Также «прилет» зафиксировали в поселке Солоницевка.
Дополнено в 08:22. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о последствиях «прилетов» по Харькову. Спасатели ночью тушили пожары в Киевском и Салтовском районах.
«Около 21:40 вражеский дрон попал в многоэтажку в Салтовском районе. Харьков. Пострадали шесть человек, в том числе 12-летний ребенок. Спасатели ГСЧС спасли трех человек. Поврежден фасад здания, квартиры на первых этажах, произошел пожар площадью 30 м кв., который был ликвидирован в 23:04», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В Киевском районе также был пожар — горела крыша частного дома. Две женщины получили острую реакцию на стресс.
«Взрывом была повреждена газовая труба на вводе в дом. Спасатели совместно с работниками аварийной газовой службы потушили факельное горение газа и перекрыли его подачу. В 01:33 пожар удалось полностью ликвидировать. Всего повреждения получили пять частных домовладений», — отметили спасатели.
07:18. О последствиях ночных ударов сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«В 21 час 39 минут россияне нанесли удар БПЛА типа «Шахед» по Салтовскому району города Харькова. Попадание — между первым и вторым этажами 9-этажного жилого дома. По состоянию на 12 часов ночи есть шесть травмированных лиц. У пяти — острая реакция на стресс, у одной девочки 12 лет резана рана ступни. Сейчас закончены спасательные работы, никто под завалами не найден. Несколько человек были эвакуированы сразу после попадания БПЛА в этот дом», — сказал представитель прокуратуры.
Видео с места этого «прилета» опубликовал также отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Второй «Шахед» (переименованный в «Герань-2») ночью прилетел по Киевскому району — возле жилых домов. На месте возник пожар.
«Попадание самого БПЛА произошло в дерево, поэтому гражданские застройки повреждены не существенно. Но десяток домов получил повреждения фасада, выбиты стекла. К медикам по состоянию на данный момент обратились два человека, у них острая реакция на стресс, из них одна пожилая женщина», — проинформировал Чубенко.
По Солоницевке удар нанесли в 23:20. «Шахед» прилетел по гражданскому предприятию. Без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: БПЛА, новости Харькова, полиция, пострадавшие, прокуратура, чубенко, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью Харьков атаковали российские беспилотники. Удары пришлись по многоэтажке и по дереву в районе жилой застройки. Также «прилет» зафиксировали в поселке Солоницевка".