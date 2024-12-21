Live
  • Сб 21.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Ночной налет «шахедов» на Харьков: прокуратура, ГУНП и ГСЧС о последствиях

Происшествия 08:22   21.12.2024
Оксана Горун
Ночной налет «шахедов» на Харьков: прокуратура, ГУНП и ГСЧС о последствиях

Ночью Харьков атаковали российские беспилотники. Удары пришлись по многоэтажке и по дереву в районе жилой застройки. Также «прилет» зафиксировали в поселке Солоницевка.

Дополнено в 08:22. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о последствиях «прилетов» по Харькову. Спасатели ночью тушили пожары в Киевском и Салтовском районах.

«Около 21:40 вражеский дрон попал в многоэтажку в Салтовском районе. Харьков. Пострадали шесть человек, в том числе 12-летний ребенок. Спасатели ГСЧС спасли трех человек. Поврежден фасад здания, квартиры на первых этажах, произошел пожар площадью 30 м кв., который был ликвидирован в 23:04», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Киевском районе также был пожар — горела крыша частного дома. Две женщины получили острую реакцию на стресс.

«Взрывом была повреждена газовая труба на вводе в дом. Спасатели совместно с работниками аварийной газовой службы потушили факельное горение газа и перекрыли его подачу. В 01:33 пожар удалось полностью ликвидировать. Всего повреждения получили пять частных домовладений», — отметили спасатели.

прилет в Киевском районе Харькова 20.12.2024 по частному дому 2

07:18. О последствиях ночных ударов сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«В 21 час 39 минут россияне нанесли удар БПЛА типа «Шахед» по Салтовскому району города Харькова. Попадание — между первым и вторым этажами 9-этажного жилого дома. По состоянию на 12 часов ночи есть шесть травмированных лиц. У пяти — острая реакция на стресс, у одной девочки 12 лет резана рана ступни. Сейчас закончены спасательные работы, никто под завалами не найден. Несколько человек были эвакуированы сразу после попадания БПЛА в этот дом», — сказал представитель прокуратуры.

Видео с места этого «прилета» опубликовал также отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Второй «Шахед» (переименованный в «Герань-2») ночью прилетел по Киевскому району — возле жилых домов. На месте возник пожар.

«Попадание самого БПЛА произошло в дерево, поэтому гражданские застройки повреждены не существенно. Но десяток домов получил повреждения фасада, выбиты стекла. К медикам по состоянию на данный момент обратились два человека, у них острая реакция на стресс, из них одна пожилая женщина», — проинформировал Чубенко.

По Солоницевке удар нанесли в 23:20. «Шахед» прилетел по гражданскому предприятию. Без пострадавших.

Читайте также: Все приведено в боевую готовность — Терехов об угрозе для Харькова в праздники

Автор: Оксана Горун
Популярно
Автобус быстрого реагирования появился в Харькове: в чем его задача (фото)
Автобус быстрого реагирования появился в Харькове: в чем его задача (фото)
21.12.2024, 09:10
Вылетели 240 окон: как выглядит днем место прилета «шахеда» в Харькове (фото)
Вылетели 240 окон: как выглядит днем место прилета «шахеда» в Харькове (фото)
21.12.2024, 13:05
ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»
ТЦК в Украине могут реформировать и заменить их «абсолютно новыми структурами»
20.12.2024, 19:12
«Я очень люблю Харьков» — Тайра рассказала о присоединении к «Хартии» (видео)
«Я очень люблю Харьков» — Тайра рассказала о присоединении к «Хартии» (видео)
21.12.2024, 10:33
Ряд медучреждений в Харькове объединили: подробности
Ряд медучреждений в Харькове объединили: подробности
20.12.2024, 15:50
События фронта на Харьковщине за неделю – обзор МГ «Объектив» (видео)
События фронта на Харьковщине за неделю – обзор МГ «Объектив» (видео)
21.12.2024, 14:23

Новости по теме:

23:55
Shahed влетел в многоэтажку в Салтовском районе Харькова: шестеро пострадавших
11:30
«Очень сложные условия»: что мешает Третьей штурмовой на Харьковщине (видео)
16:02
БпЛА «Молния» ударил утром по ТРЦ в Харькове: последствия (фото, видео)
14:43
Вместо солдата – робот: какую операцию впервые провела «Хартия» на Харьковщине
12:05
Вражеский БпЛА ударил по громаде под Харьковом: видео «прилета»

Вы читали новость: «Ночной налет «шахедов» на Харьков: прокуратура, ГУНП и ГСЧС о последствиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью Харьков атаковали российские беспилотники. Удары пришлись по многоэтажке и по дереву в районе жилой застройки. Также «прилет» зафиксировали в поселке Солоницевка".