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Shahed влетел в многоэтажку в Салтовском районе Харькова: шестеро пострадавших

Происшествия 00:28   21.12.2024
Елена Нагорная
Shahed влетел в многоэтажку в Салтовском районе Харькова: шестеро пострадавших

Вражеский беспилотник ударил по девятиэтажке в Салтовском районе Харькова в 21:40 20 декабря. Известно о шестерых пострадавших.

Дополнено в 00:25. Пожар в девятиэтажке потушили. Повреждены фасад и квартиры на нижних этажах. Пострадали шесть человек, среди которых 12-летняя девочка. Чрезвычайники спасли троих, информируют в ГСЧС.

Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, у пятерых из шести пострадавших — острая реакция на стресс. У девочки, как сообщалось, легкое осколочное ранение.

Дополнено в 23:08. По данным облуправления Нацполиции, попадание было зафиксировано в 21:40.

«Попадание было в первый этаж жилого дома. Разрушено несколько квартир, разрушены коммуникации теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения. Сейчас работают наши коммунальные предприятия по восстановлению. Очень много выбитых окон», — сообщил мэр Игорь Терехов на месте «прилета».

Видео: Харьковский горсовет

Дополнено в 22:30. До четырех возросло количество пострадавших, среди них 12-летняя девочка.

«Три человека — с острыми реакциями на стресс. У девочки легкое осколочное ранение. Продолжается ликвидация пожара на первом и втором этажах. Площадь возгорания — 30 квадратных метров. Проводится обследование дома и опрос по расселению людей», — информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

22:06. Мэр Игорь Терехов проинформировал об ударе «Шахедом» по жилому дому в Салтовском районе.

«Удар пришелся между первым и вторым этажом многоэтажки. На месте пожар», — уточнил Терехов.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, дрон попал в девятиэтажку. Есть разрушения первых двух этажей.

Два человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс, сообщил Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 00:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский беспилотник ударил по девятиэтажке в Салтовском районе Харькова в 21:40 20 декабря. Известно о шестерых пострадавших.".