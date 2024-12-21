Автобус быстрого реагирования появился в Харькове: в чем его задача (фото)
В Харькове 20 декабря впервые вышел «на экстренный маршрут» автобус, который будет прибывать в места «прилетов».
Подробности сообщили в мэрии.
«Автобус быстрого реагирования, созданный для оказания помощи пострадавшим в результате обстрелов, начал работу в Харькове. Первый свой выезд он совершил вечером 20 декабря, когда враг атаковал беспилотником Салтовский район», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, транспортное средство используют как пункт обогрева и временного пребывания для людей, которым нужна помощь после обстрела.
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«Этот автобус мы получили в качестве гуманитарной помощи наших партнеров и переоборудовали для нужд харьковчан. Он оснащен генератором, здесь очень тепло, есть возможность выпить горячие напитки. В случае необходимости автобус может доставить людей в общежития или другие места», — пояснил Терехов на месте обстрела.
Напомним, ночью российские «шахеды» ударили по Салтовскому и Киевскому районам Харькова. В Киевском горел частный дом — пожар быстро потушили. А вот в Салтовском досталось многоэтажке — разрушены квартиры на первом и втором этажах. Шесть человек получили ранения.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 09:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 20 декабря впервые вышел «на экстренный маршрут» автобус, который будет прибывать в места «прилетов»".