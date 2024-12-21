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Автобус быстрого реагирования появился в Харькове: в чем его задача (фото)

Общество 09:10   21.12.2024
Оксана Горун
Автобус быстрого реагирования появился в Харькове: в чем его задача (фото) Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

В Харькове 20 декабря впервые вышел «на экстренный маршрут» автобус, который будет прибывать в места «прилетов».

Подробности сообщили в мэрии.

«Автобус быстрого реагирования, созданный для оказания помощи пострадавшим в результате обстрелов, начал работу в Харькове. Первый свой выезд он совершил вечером 20 декабря, когда враг атаковал беспилотником Салтовский район», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

автобус быстрого реагирования в Харькове
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, транспортное средство используют как пункт обогрева и временного пребывания для людей, которым нужна помощь после обстрела.

автобус быстрого реагирования в Харькове 2
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

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«Этот автобус мы получили в качестве гуманитарной помощи наших партнеров и переоборудовали для нужд харьковчан. Он оснащен генератором, здесь очень тепло, есть возможность выпить горячие напитки. В случае необходимости автобус может доставить людей в общежития или другие места», — пояснил Терехов на месте обстрела.

автобус быстрого реагирования в Харькове 5
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Напомним, ночью российские «шахеды» ударили по Салтовскому и Киевскому районам Харькова. В Киевском горел частный дом — пожар быстро потушили. А вот в Салтовском досталось многоэтажке — разрушены квартиры на первом и втором этажах. Шесть человек получили ранения.

автобус быстрого реагирования в Харькове 4
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2024 в 09:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 20 декабря впервые вышел «на экстренный маршрут» автобус, который будет прибывать в места «прилетов»".