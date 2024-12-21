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Автобус швидкого реагування з’явився в Харкові: в чому його завдання (фото)

Суспільство 09:10   21.12.2024
Оксана Горун
Автобус швидкого реагування з’явився в Харкові: в чому його завдання (фото) Фото: пресслужба ХМР

У Харкові 20 грудня вперше вийшов “на екстрений маршрут” автобус, який прибуватиме на місця “прильотів”.

Подробиці повідомили у мерії.

Автобус швидкого реагування, створений для надання допомоги постраждалим внаслідок обстрілів, почав роботу у місті Харкові. Перший свій виїзд він здійснив увечері 20 грудня, коли ворог атакував безпілотником Салтівський район“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

автобус швидкого реагування у Харкові
Фото: пресслужба ХМР

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, транспортний засіб використовують як пункт обігріву та тимчасового перебування для людей, яким потрібна допомога після обстрілу.

автобус швидкого реагування у Харкові 2
Фото: пресслужба ХМР

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“Цей автобус ми отримали як гуманітарну допомогу від наших партнерів та переобладнали для потреб харків’ян. Він оснащений генератором, тут дуже тепло, є можливість випити гарячі напої. У разі потреби автобус може доставити людей до гуртожитків чи інших місць”, – пояснив Терехов на місці обстрілу.

автобус швидкого реагування у Харкові 5
Фото: пресслужба ХМР

Нагадаємо, вночі російські “шахеди” вдарили по Салтівському та Київському районам Харкова. У Київському горів приватний будинок – пожежу швидко загасили. А от у Салтівському дісталося багатоповерхівці – зруйновані квартири на першому та другому поверхах. Шестеро людей отримали поранення.

автобус швидкого реагування у Харкові 4
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 09:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 20 грудня вперше вийшов “на екстрений маршрут” автобус, який прибуватиме на місця “прильотів”".