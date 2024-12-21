Автобус швидкого реагування з’явився в Харкові: в чому його завдання (фото)
У Харкові 20 грудня вперше вийшов “на екстрений маршрут” автобус, який прибуватиме на місця “прильотів”.
Подробиці повідомили у мерії.
“Автобус швидкого реагування, створений для надання допомоги постраждалим внаслідок обстрілів, почав роботу у місті Харкові. Перший свій виїзд він здійснив увечері 20 грудня, коли ворог атакував безпілотником Салтівський район“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, транспортний засіб використовують як пункт обігріву та тимчасового перебування для людей, яким потрібна допомога після обстрілу.
Читайте також: Нічний наліт “шахедів” на Харків: прокуратура, ГУНП та ДСНС про наслідки
“Цей автобус ми отримали як гуманітарну допомогу від наших партнерів та переобладнали для потреб харків’ян. Він оснащений генератором, тут дуже тепло, є можливість випити гарячі напої. У разі потреби автобус може доставити людей до гуртожитків чи інших місць”, – пояснив Терехов на місці обстрілу.
Нагадаємо, вночі російські “шахеди” вдарили по Салтівському та Київському районам Харкова. У Київському горів приватний будинок – пожежу швидко загасили. А от у Салтівському дісталося багатоповерхівці – зруйновані квартири на першому та другому поверхах. Шестеро людей отримали поранення.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобус, мерія, новини Харкова, прилеты, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Автобус швидкого реагування з’явився в Харкові: в чому його завдання (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 09:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 20 грудня вперше вийшов “на екстрений маршрут” автобус, який прибуватиме на місця “прильотів”".