Автобус швидкого реагування з’явився в Харкові: в чому його завдання (фото)

У Харкові 20 грудня вперше вийшов “на екстрений маршрут” автобус, який прибуватиме на місця “прильотів”.

Подробиці повідомили у мерії.

“Автобус швидкого реагування, створений для надання допомоги постраждалим внаслідок обстрілів, почав роботу у місті Харкові. Перший свій виїзд він здійснив увечері 20 грудня, коли ворог атакував безпілотником Салтівський район“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, транспортний засіб використовують як пункт обігріву та тимчасового перебування для людей, яким потрібна допомога після обстрілу.

“Цей автобус ми отримали як гуманітарну допомогу від наших партнерів та переобладнали для потреб харків’ян. Він оснащений генератором, тут дуже тепло, є можливість випити гарячі напої. У разі потреби автобус може доставити людей до гуртожитків чи інших місць”, – пояснив Терехов на місці обстрілу.

Нагадаємо, вночі російські “шахеди” вдарили по Салтівському та Київському районам Харкова. У Київському горів приватний будинок – пожежу швидко загасили. А от у Салтівському дісталося багатоповерхівці – зруйновані квартири на першому та другому поверхах. Шестеро людей отримали поранення.