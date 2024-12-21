Вилетіли 240 вікон: як виглядає вдень місце прильоту “шахеда” в Харкові (фото)

У мерії повідомили, що в Салтівському та Київському районах у Харкові комунальні служби усувають наслідки нічної атаки безпілотниками.

“Станом на 10:00 виявлено 20 пошкоджених будівель. У квартирах та місцях загального користування було вибито близько 200 вікон. Фахівці вже закрили понад 60 контурів”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

О 13:00 у мерії оновили дані: загалом пошкоджено 240 вікон.

“Станом на 12:00 фахівці закрили 76% вікон у квартирах та 53% – у місцях загального користування”, – доповнили в міськраді.

Комунальники прибирають на місці бите скло та пошкоджені гілки дерев. Працюють У КП “Харківблагоустрій”, “Харківське ремонтно-будівельне підприємство”, “Харківжитлобуд”.

Нагадаємо, вночі російські «шахеди» вдарили по Салтівському та Київському района Харкова. У Київському горів приватний будинок — пожежу швидко загасили. У Салтівському дісталося багатоповерхівці — зруйновані квартири на першому та другому поверхах. Шестеро людей отримали поранення.