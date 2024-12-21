Live
  • Сб 21.12.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

Вилетіли 240 вікон: як виглядає вдень місце прильоту “шахеда” в Харкові (фото)

Події 13:05   21.12.2024
Оксана Горун
Вилетіли 240 вікон: як виглядає вдень місце прильоту “шахеда” в Харкові (фото) Фото: пресслужба ХМР

У мерії повідомили, що в Салтівському та Київському районах у Харкові комунальні служби усувають наслідки нічної атаки безпілотниками.

“Станом на 10:00 виявлено 20 пошкоджених будівель. У квартирах та місцях загального користування було вибито близько 200 вікон. Фахівці вже закрили понад 60 контурів”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

О 13:00 у мерії оновили дані: загалом пошкоджено 240 вікон.

“Станом на 12:00 фахівці закрили 76% вікон у квартирах та 53% – у місцях загального користування”, – доповнили в міськраді.

Харків, місце прильоту "шахеда" 21 грудня 2024 4
Фото: пресслужба ХМР

Комунальники прибирають на місці бите скло та пошкоджені гілки дерев. Працюють У КП “Харківблагоустрій”, “Харківське ремонтно-будівельне підприємство”, “Харківжитлобуд”.

Харків, місце прильоту "шахеда" 21 грудня 2024
Фото: пресслужба ХМР

Читайте також: Автобус швидкого реагування з’явився у Харкові: у чому його завдання (фото)

Харків, місце прильоту "шахеда" 21 грудня 2024 2
Фото: пресслужба ХМР

Нагадаємо, вночі російські  «шахеди» вдарили по Салтівському та Київському района Харкова. У Київському горів приватний будинок — пожежу швидко загасили. У Салтівському дісталося багатоповерхівці — зруйновані квартири на першому та другому поверхах. Шестеро людей отримали поранення.

Харків, місце прильоту "шахеда" 21 грудня 2024 3
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
Популярно
Події фронту на Харківщині за тиждень – огляд МГ «Об’єктив» (відео)
Події фронту на Харківщині за тиждень – огляд МГ «Об’єктив» (відео)
21.12.2024, 14:23
Вилетіли 240 вікон: як виглядає вдень місце прильоту “шахеда” в Харкові (фото)
Вилетіли 240 вікон: як виглядає вдень місце прильоту “шахеда” в Харкові (фото)
21.12.2024, 13:05
ISW про Куп’янський напрямок: у РФ просування, Дворічну намагаються обійти
ISW про Куп’янський напрямок: у РФ просування, Дворічну намагаються обійти
21.12.2024, 07:50
Новини Харкова – головне 21.12: Тайра в “Хартії”, нововведення після прильотів
Новини Харкова – головне 21.12: Тайра в “Хартії”, нововведення після прильотів
21.12.2024, 13:19
Туман на Харківщині протримається до ночі та вночі – синоптики
Туман на Харківщині протримається до ночі та вночі – синоптики
21.12.2024, 12:31
Сьогодні 21 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 грудня: яке свято та день в історії
21.12.2024, 06:00

Новини за темою:

08:39
“Шахед” вдарив по Харківщині: є постраждала, за добу загинули троє
16:18
«Шахед» упав у Руській Лозовій: що пошкоджене, наслідки (фото)
09:49
Вночі Україну атакувало рекордне число “шахедів”: їх збивали й на Харківщині
20:37
Росіяни вдарили БпЛА «Герань-2» по дорозі у Харкові
19:39
Наслідки удару шахедом по Харкову показала прокуратура (відео)

Ви читали новину: «Вилетіли 240 вікон: як виглядає вдень місце прильоту “шахеда” в Харкові (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 13:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії повідомили, що в Салтівському та Київському районах у Харкові комунальні служби усувають наслідки нічної атаки безпілотниками".