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Глава НАК «Нефтегаз Украины» Чернышов похвалил коммунальщиков Харькова

Общество 14:12   16.10.2023
Оксана Якушко
Глава НАК «Нефтегаз Украины» Чернышов похвалил коммунальщиков Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексеем Чернышовым, который находится с рабочим визитом в городе.

Руководитель НАК сообщил, что регионы полностью обеспечены природным газом для прохождения отопительного сезона. По его словам, в хранилищах находится около 16 млрд куб. м голубого топлива.

«Мы должны обеспечить харьковчан и жителей области газом во время этой зимы и, безусловно, теплом. Некоторые украинские города, которые не находятся в прифронтовых или зонах боевых действий, должны позавидовать работе городской власти Харькова с точки зрения состояния определенных коммунальных хозяйств. Если бы не обстрелы, город выглядел бы еще лучше», — отметил Алексей Чернышов.

Игорь Терехов поблагодарил главу «Нафтогаза» за высокую оценку работы коммунальных предприятий. По его словам, Харьков на 100% готов к прохождению отопительного сезона.

«Мы очень конструктивно сотрудничаем с НАК «Нафтогаз Украины». У нас есть запас газа, который будет использоваться в отопительный сезон. Есть военные риски, но мы будем делать все от нас зависящее», — подчеркнул городской голова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 14:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексеем Чернышовым, который находится с рабочим визитом в городе.".