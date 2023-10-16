Голова НАК «Нафтогаз України» Чернишов похвалив комунальників Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою правління НАК «Нафтогаз України» Олексієм Чернишовим, який перебуває з робочим візитом у місті.
Керівник НАК повідомив, що регіони повністю забезпечені природним газом для проходження опалювального сезону. За його словами, у сховищах знаходиться близько 16 млрд куб. м блакитного палива.
«Ми маємо забезпечити харків’ян та мешканців області газом під час цієї зими та, безумовно, теплом. Деякі українські міста, які не знаходяться у прифронтових чи зонах бойових дій, мають позаздрити роботі міської влади Харкова з огляду на стан певних комунальних господарств. Якби не обстріли, місто виглядало б ще краще», – зазначив Олексій Чернишов.
Ігор Терехов подякував голові «Нафтогазу» за високу оцінку роботи комунальних підприємств. За його словами, Харків на 100% готовий до проходження опалювального сезону.
«Ми дуже конструктивно співпрацюємо з НАК «Нафтогаз України». Ми маємо запас газу, який буде використовуватися в опалювальний сезон. Є воєнні ризики, але ми робитимемо все від нас залежне», – наголосив міський голова.
Читайте також: Опалювальний сезон на Харківщині: першими зібралися топити на півдні області
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Алексей Чернышов, визит, Игорь Терехов, коммунальные службы, коммунальщики, мэр, НАК "Нефтегаз Украины", Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Голова НАК «Нафтогаз України» Чернишов похвалив комунальників Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 14:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою правління НАК «Нафтогаз України» Олексієм Чернишовим, який перебуває з робочим візитом у місті.".