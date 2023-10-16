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Голова НАК «Нафтогаз України» Чернишов похвалив комунальників Харкова

Суспільство 14:12   16.10.2023
Оксана Якушко
Голова НАК «Нафтогаз України» Чернишов похвалив комунальників Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою правління НАК «Нафтогаз України» Олексієм Чернишовим, який перебуває з робочим візитом у місті.

Керівник НАК повідомив, що регіони повністю забезпечені природним газом для проходження опалювального сезону. За його словами, у сховищах знаходиться близько 16 млрд куб. м блакитного палива.

«Ми маємо забезпечити харків’ян та мешканців області газом під час цієї зими та, безумовно, теплом. Деякі українські міста, які не знаходяться у прифронтових чи зонах бойових дій, мають позаздрити роботі міської влади Харкова з огляду на стан певних комунальних господарств. Якби не обстріли, місто виглядало б ще краще», – зазначив Олексій Чернишов.

Ігор Терехов подякував голові «Нафтогазу» за високу оцінку роботи комунальних підприємств. За його словами, Харків на 100% готовий до проходження опалювального сезону.

«Ми дуже конструктивно співпрацюємо з НАК «Нафтогаз України». Ми маємо запас газу, який буде використовуватися в опалювальний сезон. Є воєнні ризики, але ми робитимемо все від нас залежне», – наголосив міський голова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 14:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з головою правління НАК «Нафтогаз України» Олексієм Чернишовим, який перебуває з робочим візитом у місті.".