Опалювальний сезон на Харківщині: першими зібралися топити на півдні області
В одній із найбільш південних громад Харківської області – Лозівській – повідомили, що з 17 жовтня почнуть включати котельні в стаціонарах лікарень. У Харкові опалювальний сезон поки що не розпочався.
“Починають опалювати лікарні Лозівської громади. Завтра, 17 жовтня, запускають котельні в стаціонарах. Про це повідомив директор КП “Теплоенерго” Сергій Малишев“, – поінформувала пресслужба Лозівської ТГ у фейсбуці.
Пізніше в громаді уточнили: опалення для населення поки що не включають.
“Тепловики технічно готові, але ще не настали погодні умови – температура протягом трьох діб має бути нижчою за вісім градусів тепла”, — пояснили чиновники.
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Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов у суботу, 14 жовтня, звернувся до мешканців міста щодо початку опалювального сезону. Традиційно в Харкові він стартував 15 жовтня. Однак зараз, завдяки відносно теплій погоді, у місті вирішили заощадити та почекати із включенням опалення.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Лозовая, отопление, тепло, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 12:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одній із найбільш південних громад Харківської області – Лозівській – повідомили, що з 17 жовтня почнуть включати котельні в стаціонарах лікарень. У Харкові опалювальний сезон поки що не розпочався".