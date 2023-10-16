Опалювальний сезон на Харківщині: першими зібралися топити на півдні області

В одній із найбільш південних громад Харківської області – Лозівській – повідомили, що з 17 жовтня почнуть включати котельні в стаціонарах лікарень. У Харкові опалювальний сезон поки що не розпочався.

“Починають опалювати лікарні Лозівської громади. Завтра, 17 жовтня, запускають котельні в стаціонарах. Про це повідомив директор КП “Теплоенерго” Сергій Малишев“, – поінформувала пресслужба Лозівської ТГ у фейсбуці.

Пізніше в громаді уточнили: опалення для населення поки що не включають.

“Тепловики технічно готові, але ще не настали погодні умови – температура протягом трьох діб має бути нижчою за вісім градусів тепла”, — пояснили чиновники.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов у суботу, 14 жовтня, звернувся до мешканців міста щодо початку опалювального сезону. Традиційно в Харкові він стартував 15 жовтня. Однак зараз, завдяки відносно теплій погоді, у місті вирішили заощадити та почекати із включенням опалення.