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Підготовка до зими: жителі Харківщини отримають понад 4 тисячі буржуйок

Суспільство 16:20   13.10.2023
Вікторія Яковенко
Підготовка до зими: жителі Харківщини отримають понад 4 тисячі буржуйок

6 тисяч буржуйок, що виготовила Укрзалізниця, планують передати Херсонській та Харківській областям.

Харківщина отримає – 4140 таких пічок, Херсонщина – 1860, повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

За їхніми даними, буржуйки передадуть до ОВА, там мають розподілити засоби обігріву серед жителів регіону.

Читайте також: «Роздаємо буржуйки, готуємо дрова» – голова Куп’янщини про підготовку до зими

Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 16:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 тисяч буржуйок, що виготовила Укрзалізниця, планують передати Херсонській та Харківській областям.".