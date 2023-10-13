Підготовка до зими: жителі Харківщини отримають понад 4 тисячі буржуйок

6 тисяч буржуйок, що виготовила Укрзалізниця, планують передати Херсонській та Харківській областям.

Харківщина отримає – 4140 таких пічок, Херсонщина – 1860, повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

За їхніми даними, буржуйки передадуть до ОВА, там мають розподілити засоби обігріву серед жителів регіону.