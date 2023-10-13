Підготовка до зими: жителі Харківщини отримають понад 4 тисячі буржуйок
6 тисяч буржуйок, що виготовила Укрзалізниця, планують передати Херсонській та Харківській областям.
Харківщина отримає – 4140 таких пічок, Херсонщина – 1860, повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
За їхніми даними, буржуйки передадуть до ОВА, там мають розподілити засоби обігріву серед жителів регіону.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 16:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 тисяч буржуйок, що виготовила Укрзалізниця, планують передати Херсонській та Харківській областям.".