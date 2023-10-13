Подготовка к зиме: жители Харьковщины получат более 4 тысяч буржуек
6 тысяч буржуек, изготовленных «Укрзалізницею», планируют передать Херсонской и Харьковской областям.
Харьковщина получит – 4140 таких печей, Херсонщина – 1860, сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
По их данным, буржуйки передадут ОВА, там должны распределить средства обогрева среди жителей региона.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 тысяч буржуек, изготовленных «Укрзалізницею», планируют передать Херсонской и Харьковской областям.".