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Подготовка к зиме: жители Харьковщины получат более 4 тысяч буржуек

Общество 16:20   13.10.2023
Виктория Яковенко
Подготовка к зиме: жители Харьковщины получат более 4 тысяч буржуек

6 тысяч буржуек, изготовленных «Укрзалізницею», планируют передать Херсонской и Харьковской областям.

Харьковщина получит – 4140 таких печей, Херсонщина – 1860, сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

По их данным, буржуйки передадут ОВА, там должны распределить средства обогрева среди жителей региона.

Читайте также: «Раздаем буржуйки, готовим дрова» — глава Купянщины о подготовке к зиме

Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 16:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 тысяч буржуек, изготовленных «Укрзалізницею», планируют передать Херсонской и Харьковской областям.".