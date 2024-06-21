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Население Харьковщины будут снабжать газом в баллонах

Общество 10:27   21.06.2024
Оксана Горун
Население Харьковщины будут снабжать газом в баллонах

Харьковская область станет пилотной в Украине, где реализуют проект поставки сжиженного газа (в баллонах) жителям прифронтовых территорий.

«Нарабатываются решения по обеспечению сжиженным газом уязвимых слоев населения прифронтовых территорий Харьковщины. Обсуждение соответствующего экспериментального проекта проходило в рамках специального совещания под председательством вице-премьера Ирины Верещук», — сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным министерства, сжиженный газ в баллонах планируют поставлять как гуманитарную помощь  к зиме уязвимым категориям населения. Пилотной областью для отработки проекта будет Харьковская.

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«Необходимо объединить усилия и слаженно отработать этот гуманитарный трек в Харьковской области для дальнейшего масштабирования в других прифронтовых регионах», – заявила Верещук.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 10:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область станет пилотной в Украине, где реализуют проект поставки сжиженного газа (в баллонах) жителям прифронтовых территорий".