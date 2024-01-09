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Мошенники используют морозы на Харьковщине

Общество 08:19   09.01.2024
Оксана Горун
Мошенники используют морозы на Харьковщине Фото: пресс-служба ХОВА

В Харьковской области с приходом холодов активизировались мошенники, продающие населению «виртуальные дрова».

Быть внимательными и не отправлять свои деньги на неизвестные банковские карты жителей региона призвали в Слобожанском лесном офисе.

«С приходом холодов все чаще в социальных сетях стали публиковаться мошеннические сообщения о продаже дров топливных. Многие обращаются в лесохозяйственные филиалы с обращениями о том, что в сети Интернет, а также в телефонном режиме неизвестные представляются работниками лесничества и предлагают приобрести дрова или лесопродукцию по подписке на карточный счет физического лица по заниженным ценам», — пояснили лесничие.

Они подчеркнули: ни одно из лесничеств и филиалов ГП «Леса Украины» на Харьковщине не принимает оплату на обычную банковскую карту. Порядок продажи дров — другой.

Лесничие продают топливо по следующей системе: покупатель обращается в ближайший к себе филиал ГП «Леса Украины» или лесничество и заключает договор. Только после этого ему предоставляют счет на оплату, в котором указывают реквизиты юрлица и наименования продукции, ее объем, цены и стоимость.

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«Оплатить можно через терминал, в кассе филиала или в любом отделении банка, или «Приват 24″ — и получить квитанцию об оплате», — пояснили в Слобожанском лесном офисе.

Также дрова можно купить онлайн — через интернет-магазин https://drovae.gov.ua/ «ДроваЄ».

«Если вы стали жертвой мошенников, немедленно информируйте правоохранительные органы», — призвали лесничие.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области с приходом холодов активизировались мошенники, продающие населению «виртуальные дрова»".