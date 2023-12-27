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Обещал работу за границей: харьковчанин выманивал у людей десятки тысяч гривен

Общество 14:22   27.12.2023
Елена Нагорная
Обещал работу за границей: харьковчанин выманивал у людей десятки тысяч гривен Фото: ГУ НП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении в четырех эпизодах мошенничества (ч. 1, 2 ст. 190 УКУ) 26-летнему харьковчанину, который выманивал деньги у украинцев из разных регионов, обещая трудоустройство за границей.

Заявление от жительницы Ивано-Франковской области правоохранители получили еще в начале года, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщина отметила, что в поисках работы для родителей за границей обратилась к неизвестному мужчине, который пообещал оформить документы. Несколькими транзакциями она перечислила на карту афериста около 22 тысяч гривен, но желаемую услугу так и не получила.

Следствие установило, что мужчина обманул одиннадцать человек. В интернете публиковал объявления о помощи с трудоустройством за рубежом. Под разными предлогами он побуждал людей перечислить задаток или полную сумму, после чего блокировал клиентов и на звонки не отвечал.

25 декабря в ходе обыска дома у мужчины изъяли банковские карты, мобильные терминалы и другие доказательства. Устанавливается полный круг пострадавших от действий мошенника. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 14:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в четырех эпизодах мошенничества (ч. 1, 2 ст. 190 УКУ) 26-летнему харьковчанину, который выманивал деньги у украинцев из разных регионов, обещая трудоустройство за границей.".