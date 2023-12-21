Мошенники продали квартиру за 0,5 млн грн после смерти владелицы в Харькове
После смерти владелицы в апреле 2020 года, в отсутствие наследников, квартира на улице Конторской должна была перейти в собственность Харьковской городской территориальной громады, но ее облюбовали мошенники, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Частный нотариус в марте 2021 оформил договор купли-продажи указанной квартиры от имени умершей. Для незаконного завладения недвижимостью использовали паспорт умершей владелицы с вклеенной фотографией другого лица.
В дальнейшем имущество передали в ипотеку.
Эти нарушения стали основанием для того, чтобы окружная прокуратура подала иск в суд. Октябрьский районный суд Харькова удовлетворил исковое заявление прокурора.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: квартира, мошенник, суд, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 17:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После смерти владелицы в апреле 2020 года, в отсутствие наследников, квартира на улице Конторской должна была перейти в собственность Харьковской городской территориальной громады, но ее облюбовали мошенники, сообщила Харьковская областная прокуратура.".