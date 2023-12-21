Live
  • Чт 21.12.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.07

Мошенники продали квартиру за 0,5 млн грн после смерти владелицы в Харькове

Происшествия 17:13   21.12.2023
Оксана Якушко
Мошенники продали квартиру за 0,5 млн грн после смерти владелицы в Харькове

После смерти владелицы в апреле 2020 года, в отсутствие наследников, квартира на улице Конторской должна была перейти в собственность Харьковской городской территориальной громады, но ее облюбовали мошенники, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Частный нотариус в марте 2021 оформил договор купли-продажи указанной квартиры от имени умершей. Для незаконного завладения недвижимостью использовали паспорт умершей владелицы с вклеенной фотографией другого лица.

В дальнейшем имущество передали в ипотеку.
Эти нарушения стали основанием для того, чтобы окружная прокуратура подала иск в суд. Октябрьский районный суд Харькова удовлетворил исковое заявление прокурора.

Читайте также: Квартиры в новостройках Харькова за год подорожали на треть – аналитика

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
Самый холодный месяц года: прогноз синоптиков на январь в Харькове и области
21.12.2023, 15:08
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
Планы РФ захватить Харьков до 2026 года: Терехов сообщил, паникует ли
19.12.2023, 13:10
Харьковчанам предлагают работу в метро
Харьковчанам предлагают работу в метро
21.12.2023, 15:40
Россияне хотят взять Купянск к Новому году – воин о ситуации вблизи города
Россияне хотят взять Купянск к Новому году – воин о ситуации вблизи города
21.12.2023, 13:48
Ракетный удар по Салтовскому району Харькова повредил жилые дома — мэр
Ракетный удар по Салтовскому району Харькова повредил жилые дома — мэр
21.12.2023, 11:04
Медицинское оборудование Чехия планирует передать Харькову
Медицинское оборудование Чехия планирует передать Харькову
21.12.2023, 17:41

Новости по теме:

19:21
Квартиры в новостройках Харькова за год подорожали на треть — аналитика
12:25
Квартиру за более 1 млн грн суд вернул Харькову
13:21
В Харькове копы и спасатели освободили женщину из собственной квартиры (видео)
21:21
Какую часть зарплаты «съедает» аренда квартиры в Харькове и других городах
16:55
Ювелирные изделия и гироскутер: в Харькове поймали серийного грабителя (фото)

Вы читали новость: «Мошенники продали квартиру за 0,5 млн грн после смерти владелицы в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 17:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После смерти владелицы в апреле 2020 года, в отсутствие наследников, квартира на улице Конторской должна была перейти в собственность Харьковской городской территориальной громады, но ее облюбовали мошенники, сообщила Харьковская областная прокуратура.".