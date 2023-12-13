Квартиры в новостройках Харькова за год подорожали на треть — аналитика
Стоимость жилья в новостройках Харькова в течение 2023 года выросла на 35% и составляет в среднем 28300 гривен за квадратный метр. Такой прирост — самый большой среди областных центров Украины.
При этом стоимость квадратного метра на первичке в Харькове является сопоставимой с ценами в большинстве других областных центров, говорится в аналитике рынка недвижимости по итогам года от портала «ЛУН».
«На себестоимость строительства влияет подорожание строительных материалов и сложности с поиском рабочей силы из-за того, что значительная часть мужчин строительных профессий или выехала из области строительства, или защищает Украину с оружием в руках», — объясняют такие цифры эксперты.
Инфографика ЛУН
По данным портала, за год в Харькове возобновили строительство 20% ЖК.
«Количество выставленных на продажу жилых комплексов на первичке напрямую связано с удаленностью от фронта. Так самые безопасные западные регионы имеют 80-90 и более процентов открытых отделов продаж относительно уровня до вторжения», — комментируют аналитики.
Инфографика ЛУН
В Харькове продается жилье в 24 ЖК.
Инфографика ЛУН
В течение первого, второго и третьего кварталов года в эксплуатацию ввели 2300 квартир. По этому показателю город делит пятое место с Одессой. Больше всего квартир сдали в эксплуатацию в Киеве, далее следуют Киевская область, Львов и Ивано-Франковск.
Инфографика ЛУН
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: жилье, квартира, квартиры, купить, первичка, Харьков., цена;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 19:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стоимость жилья в новостройках Харькова в течение 2023 года выросла на 35% и составляет в среднем 28300 гривен за квадратный метр. Такой прирост — самый большой среди областных центров Украины.".