Квартиры в новостройках Харькова за год подорожали на треть — аналитика

Стоимость жилья в новостройках Харькова в течение 2023 года выросла на 35% и составляет в среднем 28300 гривен за квадратный метр. Такой прирост — самый большой среди областных центров Украины.

При этом стоимость квадратного метра на первичке в Харькове является сопоставимой с ценами в большинстве других областных центров, говорится в аналитике рынка недвижимости по итогам года от портала «ЛУН».

«На себестоимость строительства влияет подорожание строительных материалов и сложности с поиском рабочей силы из-за того, что значительная часть мужчин строительных профессий или выехала из области строительства, или защищает Украину с оружием в руках», — объясняют такие цифры эксперты.



Инфографика ЛУН

По данным портала, за год в Харькове возобновили строительство 20% ЖК.

«Количество выставленных на продажу жилых комплексов на первичке напрямую связано с удаленностью от фронта. Так самые безопасные западные регионы имеют 80-90 и более процентов открытых отделов продаж относительно уровня до вторжения», — комментируют аналитики.



Инфографика ЛУН

В Харькове продается жилье в 24 ЖК.



Инфографика ЛУН

В течение первого, второго и третьего кварталов года в эксплуатацию ввели 2300 квартир. По этому показателю город делит пятое место с Одессой. Больше всего квартир сдали в эксплуатацию в Киеве, далее следуют Киевская область, Львов и Ивано-Франковск.



Инфографика ЛУН