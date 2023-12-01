В Харькове резко возросло количество жилья, принимаемого в эксплуатацию
По последним статистическим данным, в 2023 году в Харькове и области приняли в эксплуатацию в 4,9 раза больше жилья, чем за такой же период 2022-го.
Актуальные данные сообщило Главное управление статистики в Харьковской области.
«В январе-сентябре 2023 года в Харьковской области принято в эксплуатацию 186,5 тыс. кв. метров общей площади жилых зданий, что в 4,9 раза больше, чем в январе-сентябре 2022 года. Принято в эксплуатацию 3088 квартир, в том числе в городской местности – 2922, в сельской – 166», — сообщили специалисты облстата.
В целом в многоэтажных жилых домах на Харьковщине строители завершили обустройство 136,8 тыс. квадратных метров жилья, а в одноквартирных — 49,7 тыс. кв. м. Абсолютное большинство квартир построили в городской местности — 166,6 тыс. кв. м жилья, в сельской – 19,9 тыс. кв. м.
Также в ГУ статистики сообщили данные об экспорте и импорте товаров на Харьковщине и индексе потребительских цен.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По последним статистическим данным, в 2023 году в Харькове и области приняли в эксплуатацию в 4,9 раза больше жилья, чем за такой же период 2022-го".