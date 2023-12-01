У Харкові різко зросла кількість житла, яке приймається в експлуатацію

За останніми статистичними даними, у 2023 році у Харкові та області прийняли в експлуатацію у 4,9 раза більше житла, ніж за такий самий період 2022-го.

Актуальні дані повідомило Головне управління статистики в Харківській області.

“У січні-вересні 2023 р. у Харківській області прийнято в експлуатацію 186,5 тис. кв. м загальної площі житлових будівель, що в 4,9 раза більше, ніж у січні-вересні 2022 року. Прийнято в експлуатацію 3088 квартир, у тому числі в міській місцевості – 2922, у сільській – 166”, – повідомили фахівці облстату.

Загалом у багатоповерхових житлових будинках на Харківщині будівельники завершили облаштування 136,8 тис. квадратних метрів житла, а в одноквартирних – 49,7 тис. кв. м. Абсолютну більшість квартир збудували в міській місцевості – 166,6 тис. кв. м житла, у сільській – 19,9 тис. кв. м.

Також у ГУ статистики повідомили дані щодо експорту та імпорту товарів на Харківщині та індекс споживчих цін.