Лишився попіл. Що обіцяють власникам згорілих квартир на Північній Салтівці

Замість затишного дому, який обживали десятиліттями, — згарище. Власники квартир у будинку на вулиці Гвардійців-Широнінців, 121 у Харкові через агресію РФ вже другу зиму проведуть не вдома. Люди сумують за своїми оселями та попри ризики навідуються до квартир, які перетворилися на випалені завали. Чи ремонтуватимуть настільки пошкоджене житло, а якщо так, то коли – у репортажі МГ “Об’єктив”.

Валентин Стешенко, мешканець будинку №121 на вулиці Гвардійців-Широнінців

Ось, “приліт” був на третій поверх у кухню і над аркою. Осколки летіли від будинку. Тут і лікарню пошкодили, і тепломережі зруйнували, і в нас все погоріло.

Це наслідки обстрілу Північної Салтівки у березні минулого року. Тоді Валентин із дружиною вже поїхав до Польщі. А коли повернувся – побачив, що його чотирикімнатна квартира згоріла вщент. Встигли забрати тільки документи та деякий одяг. Валентин показує одну з кімнат, у яку йому заходити не рекомендували: на стелю тиснуть завали.

Поверхом вище жили Олексій та Валентина, яких росіяни також позбавили дому. У подружжя – схожа ситуація. Залишаючи будинок у перші години повномасштабного вторгнення, забрали лише документи та кішку. Виїжджали до Полтави, а останній рік мешкають у друзів на Павловому Полі. Найбільше чоловікові шкода книг. Були від батька, і рідкісні, ХІХ століття.

Олексій Давидов, мешканець будинку №121 на вулиці Гвардійців-Широнінців

У цій же шафі всі альбоми з фотографіями були. Нічого не залишилось. Щоразу, коли приходиш – все на іншому місці лежить. Не так, як попередні рази. Це ті, кому або ніде ночувати, або нема на що жити. Вони повністю витягають залізо. А більше тут нема чого витягати.

Усе, що знайшла Валентина – порцеляновий посуд, що обгорів. Його залишила на згадку.

Валентина Давидова, мешканка будинку №121 на вулиці Гвардійців-Широнінців

Наразі вже два роки нічого не відчуваю. А спочатку, звісно. Коли вперше приїхала, думаю, почати все прибирати. Мені хотілося все прибрати. А з чого розпочати.

Олексій Давидов, мешканець будинку №121 на вулиці Гвардійців-Широнінців

Нам по 67 років. Усе життя працювали. І одного дня все перетворилося на порох.

Аби дізнатися долю своїх квартир, люди зверталися в адміністрацію Київського району.

Валентина Давидова, мешканка будинку №121 на вулиці Гвардійців-Широнінців

Було обстеження Житлобуду-2. Спільна відповідь надійшла на весь будинок, що квартири підлягають відновленню, капітальному ремонту.

У департаменті ЖКГ мерії підтверджують, що житло капітально відремонтують. Роботи планують на 2024 рік.

Євген Пасенов, заступник директора департаменту ЖКГ Харківської міськради

Там конструктивні пошкодження. Він знаходиться у проєктуванні, або там десь виходить. Якщо “термічка” там була і є питання по бетону та арматурі, то робиться інструментальне дослідження. Якщо інструментальники кажуть, що арматура здатна на витяжку працювати й бетон зберігся, не було температур, які йому зашкодили, то вичищається і відновлюється. Якщо зворотне, то демонтується і монтується заново перекриття.

У 2022-му, за даними мерії, у місті відновили 200 будинків. Цього року мають завершити роботи у 56, які отримали середні ушкодження. План на 2024-й – 167 будинків, зокрема на Північній Салтівці та у П’ятихатках.