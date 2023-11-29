Остался пепел. Что обещают владельцам сгоревших квартир на Северной Салтовке
Вместо уютного дома, который обживали десятилетиями, — пепелище. Владельцы квартир в доме на улице Гвардейцев Широнинцев, 121 в Харькове из-за агрессии РФ уже вторую зиму проведут не дома. Люди скучают по своим домам и несмотря на риски наведываются в квартиры, которые превратились в выжженные завалы. Будут ли ремонтировать настолько поврежденное жилье, а если да, то когда — в репортаже МГ «Объектив».
Валентин Стешенко, жилец дома №121 на улице Гвардейцев Широнинцев
Вот, «прилет» был на третий этаж в кухню и над аркой. Осколки летели от дома. Тут и больницу повредили, и теплосети разрушили, и у нас все погорело.
Это последствия обстрела Северной Салтовки в марте прошлого года. Тогда Валентин с женой уже уехал в Польшу. А когда вернулся — увидел, что его четырехкомнатная квартира сгорела дотла. Успели забрать только документы и кое-какую одежду. Валентин показывает одну из комнат, в которую ему заходить не рекомендовали: на потолок давят завалы.
Этажом выше жили Алексей и Валентина, которых россияне также лишили дома. У супругов — похожая ситуация. Покидая дом в первые часы полномасштабного вторжения, забрали только документы и кошку. Выезжали в Полтаву, а последний год живут у друзей на Павловом Поле. Больше всего мужчине жаль книг. Были и от отца, и редкие, XIX века.
Алексей Давыдов, жилец дома №121 на улице Гвардейцев Широнинцев
В этом же шкафу все альбомы с фотографиями были. Ничего не осталось. Каждый раз, когда приходишь — все на другом месте лежит. Не так, как предыдущие разы. Это те, кому или негде ночевать, или не на что жить. Они вытаскивают полностью железо. А больше тут нечего вытащить.
Все, что нашла Валентина — обгоревшую фарфоровую посуду. Ее оставила на память.
Валентина Давыдова, жительница дома №121 на улице Гвардейцев Широнинцев
Сейчас уже два года ничего не чувствую. А изначально, конечно. Когда в первый раз приехала, думаю, начать все убирать. Мне хотелось все убрать. А с чего начать.
Алексей Давыдов, жилец дома №121 на улице Гвардейцев Широнинцев
Нам по 67 лет. Всю жизнь работали. И в один день все превратилось в прах.
Чтобы узнать судьбу своих квартир, люди обращались в Администрацию Киевского района.
Валентина Давыдова, жительница дома №121 на улице Гвардейцев Широнинцев
Было обследование Жилстроя-2. Общий ответ пришел на весь дом, что квартиры подлежат восстановлению, капитальному ремонту.
В департаменте ЖКХ мэрии подтверждают: жилье капитально отремонтируют. Работы планируют на 2024 год.
Евгений Пасенов, заместитель директора департамента ЖКХ Харьковского горсовета
Там конструктивные повреждения. Он находится в проектировании, или там где-то выходит. Если «термичка» там была и есть вопросы по бетону и арматуре, то делается инструментальное исследование. Если инструментальщики говорят, что арматура способна на вытяжку работать и бетон сохранился, не было температур, которые ему повредили, то вычищается и восстанавливается. Если обратное, то демонтируется и монтируется заново перекрытие.
В 2022-м, по данным мэрии, в городе восстановили 200 домов. В этом году должны завершить работы в 56, получивших средние повреждения. План на 2024-й — 167 домов, в частности на Северной Салтовке и в Пятихатках.
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- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, Гвардейцев Широнинцев, дома, пасенов, пожар, ремонт, северная салтовка, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 21:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вместо уютного дома, который обживали десятилетиями, — пепелище. Владельцы квартир в доме на улице Гвардейцев Широнинцев, 121 в Харькове из-за агрессии РФ уже вторую зиму проведут не дома. Люди скучают по своим домам и несмотря на риски наведываются в квартиры, которые превратились в выжженные завалы. Будут ли ремонтировать настолько поврежденное жилье, а если да, то когда — в репортаже МГ «Объектив».".