Остался пепел. Что обещают владельцам сгоревших квартир на Северной Салтовке

Вместо уютного дома, который обживали десятилетиями, — пепелище. Владельцы квартир в доме на улице Гвардейцев Широнинцев, 121 в Харькове из-за агрессии РФ уже вторую зиму проведут не дома. Люди скучают по своим домам и несмотря на риски наведываются в квартиры, которые превратились в выжженные завалы. Будут ли ремонтировать настолько поврежденное жилье, а если да, то когда — в репортаже МГ «Объектив».

Валентин Стешенко, жилец дома №121 на улице Гвардейцев Широнинцев

Вот, «прилет» был на третий этаж в кухню и над аркой. Осколки летели от дома. Тут и больницу повредили, и теплосети разрушили, и у нас все погорело.

Это последствия обстрела Северной Салтовки в марте прошлого года. Тогда Валентин с женой уже уехал в Польшу. А когда вернулся — увидел, что его четырехкомнатная квартира сгорела дотла. Успели забрать только документы и кое-какую одежду. Валентин показывает одну из комнат, в которую ему заходить не рекомендовали: на потолок давят завалы.

Этажом выше жили Алексей и Валентина, которых россияне также лишили дома. У супругов — похожая ситуация. Покидая дом в первые часы полномасштабного вторжения, забрали только документы и кошку. Выезжали в Полтаву, а последний год живут у друзей на Павловом Поле. Больше всего мужчине жаль книг. Были и от отца, и редкие, XIX века.

Алексей Давыдов, жилец дома №121 на улице Гвардейцев Широнинцев

В этом же шкафу все альбомы с фотографиями были. Ничего не осталось. Каждый раз, когда приходишь — все на другом месте лежит. Не так, как предыдущие разы. Это те, кому или негде ночевать, или не на что жить. Они вытаскивают полностью железо. А больше тут нечего вытащить.

Все, что нашла Валентина — обгоревшую фарфоровую посуду. Ее оставила на память.

Валентина Давыдова, жительница дома №121 на улице Гвардейцев Широнинцев

Сейчас уже два года ничего не чувствую. А изначально, конечно. Когда в первый раз приехала, думаю, начать все убирать. Мне хотелось все убрать. А с чего начать.

Алексей Давыдов, жилец дома №121 на улице Гвардейцев Широнинцев

Нам по 67 лет. Всю жизнь работали. И в один день все превратилось в прах.

Чтобы узнать судьбу своих квартир, люди обращались в Администрацию Киевского района.

Валентина Давыдова, жительница дома №121 на улице Гвардейцев Широнинцев

Было обследование Жилстроя-2. Общий ответ пришел на весь дом, что квартиры подлежат восстановлению, капитальному ремонту.

В департаменте ЖКХ мэрии подтверждают: жилье капитально отремонтируют. Работы планируют на 2024 год.

Евгений Пасенов, заместитель директора департамента ЖКХ Харьковского горсовета

Там конструктивные повреждения. Он находится в проектировании, или там где-то выходит. Если «термичка» там была и есть вопросы по бетону и арматуре, то делается инструментальное исследование. Если инструментальщики говорят, что арматура способна на вытяжку работать и бетон сохранился, не было температур, которые ему повредили, то вычищается и восстанавливается. Если обратное, то демонтируется и монтируется заново перекрытие.

В 2022-м, по данным мэрии, в городе восстановили 200 домов. В этом году должны завершить работы в 56, получивших средние повреждения. План на 2024-й — 167 домов, в частности на Северной Салтовке и в Пятихатках.