Снос дома на Ужвий: крановщика забрали на фронт, когда завершат работы (сюжет)

Демонтаж первого подъезда дома на улице Натальи Ужвий, 82 в Харькове пока негативным образом на второй не повлиял. По состоянию на сегодня его сохранят, и люди вернутся в свое жилье. Однако все может измениться. Сейчас подходит к концу самый сложный этап демонтажа. Когда его завершат и как с объекта работников забирают на фронт — в репортаже МГ «Объектив».

Жительница Северной Салтовки Ирина Рипа ждет, когда вернется домой. Сейчас демонтируют первый подъезд дома на улице Натальи Ужвий, 82 — самого известного разрушенного в результате агрессии РФ в Харькове дома. Квартира женщины — во втором подъезде, который более-менее уцелел. Ирина рассказывает, что успела выехать за несколько часов до «прилета».

«Моя квартира на четырнадцатом этаже, двухкомнатная. Там в спальне двух окон нет, в зале, а в кухне вообще вылетело. Муж нашел стекло — и вставил. Мы сюда приходим не каждый день, но очень-очень часто. Смотрим, что делают с нашим домом», — говорит Ирина.

Пока в доме женщины продолжаются работы, она временно живет в квартире матери неподалеку.

«Хочу домой. И, думаю, что все соседи тоже хотят. Первый подъезд, то явно некуда. А у нас, дай Бог, что-то придумают и наша половинка останется», — надеется женщина.

Угрозы второму подъезду из-за демонтажа первого пока нет, отмечает заместитель директора департамента ЖКХ Харьковского горсовета Евгений Пасенов.

«Пока он остается, ремонтируется, и снова люди будут в нем проживать. После выполнения всех работ по демонтажу, если будет техническое исследование, это 100%, а что будет потом, будет ли инструментальное исследование, я не знаю», — говорит Пасенов.

Демонтаж первого подъезда, по его словам, планируют завершить до конца декабря, максимум — до середины января.

«Когда доберемся до нижних этажей, то начнем разбирать разрушения на земле. Там где могут быть, а могут и не быть тела погибших», — рассказывает заместитель директора департамента ЖКХ.

Демонтаж подъезда будет стоить ориентировочно 17 миллионов гривен. Этих средств, говорит Пасенов, пока хватает на все. Работы проводит киевское ООО «Глобалтехнобуд». Его выбрали без проведения тендера, учитывая проектно-сметную документацию и инженерный состав, объясняет заместитель директора департамента ЖКХ.

«Есть технический отчет. Можно было провести инструментальное исследование, потратить бюджетные средства. Но зачем я должен тратить бюджетные средства, когда нет половины подъезда», — добавляет Пасенов.

Сейчас, по его словам, подходит к концу первый, самый сложный этап — демонтаж лифтового помещения в верхней части подъезда.

«То, что в начале работ не обвалили лифтовое помещение (рабочие — ред.), для меня это также говорит о многом. 60 тонн плюс, на 2/3 оно было вывешено в воздух. Им удалось сделать так, что мы избежали лишних разрушений. Последствия любые могли быть», — говорит Пасенов.

Также он подтвердил, что недавно на объекте сменился крановщик, потому что предыдущему вручили повестку работники ТЦК.

«Несколько человек именно с этого объекта пошли служить, все так. А как я должен этому противодействовать. Бронирование не предусмотрено, это же коммерческая подрядная организация», — объясняет чиновник.

Планов по восстановлению первого разрушенного подъезда нет, говорит Пасенов, его жильцы могут получить сертификаты за разрушенное жилье.

«Но как будет дальше — не могу сказать. Люди, которые здесь проживают, получат сертификаты. Они могут купить себе квартиру. Программа уже работает. На том этапе, на котором мы сопровождаем их, мне кажется, 18 заявлений уже зарегистрированных», — добавляет заместитель директора департамента ЖКХ.