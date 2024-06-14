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Подъезд жилой 5-этажки обвалился в Шебекино Белгородской области (фото, видео)

Мир 17:56   14.06.2024
Оксана Якушко
Подъезд жилой 5-этажки обвалился в Шебекино Белгородской области (фото, видео) Поъезд в Шебекино. Фото: Настоящий Гладков/ Телеграмм

Причиной того, что подъезд пятиэтажки сложился, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал обстрел, но не уточнил, с чьей стороны. 

В российском городе Шебекино, что находится рядом с границей с Харьковской областью, внезапно обвалился целый подъезд жилой пятиэтажки. По словам Гладкова, российские спасатели достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. На данный момент раненых пятеро.

Поъезд в Шебекино. Фото: Настоящий Гладков/ Телеграмм

Ранее российское издание Astra сообщило, что как минимум 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 17:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Причиной того, что подъезд пятиэтажки сложился, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал обстрел, но не уточнил, с чьей стороны. ".