Подъезд жилой 5-этажки обвалился в Шебекино Белгородской области (фото, видео)
Поъезд в Шебекино. Фото: Настоящий Гладков/ Телеграмм
Причиной того, что подъезд пятиэтажки сложился, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал обстрел, но не уточнил, с чьей стороны.
В российском городе Шебекино, что находится рядом с границей с Харьковской областью, внезапно обвалился целый подъезд жилой пятиэтажки. По словам Гладкова, российские спасатели достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. На данный момент раненых пятеро.
Ранее российское издание Astra сообщило, что как минимум 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: белгородская область, губернатор Белгородской области Гладков, дім, дом, подъезд, пятиэтажка, шебекино;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Причиной того, что подъезд пятиэтажки сложился, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал обстрел, но не уточнил, с чьей стороны. ".