Подъезд жилой 5-этажки обвалился в Шебекино Белгородской области (фото, видео)

Причиной того, что подъезд пятиэтажки сложился, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал обстрел, но не уточнил, с чьей стороны.

В российском городе Шебекино, что находится рядом с границей с Харьковской областью, внезапно обвалился целый подъезд жилой пятиэтажки. По словам Гладкова, российские спасатели достали из-под завалов двух жителей и еще двух спасли с пятого этажа с помощью лестницы. На данный момент раненых пятеро.

Ранее российское издание Astra сообщило, что как минимум 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца.

Читайте также: Почти 100 бомб уронили россияне на Белгородскую область за 4 месяца