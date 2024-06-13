Почти 100 бомб уронили россияне на Белгородскую область за 4 месяца

Ещё 5 ФАБ сбросили ВКС РФ на Белгородскую область, сообщает издание Astra со ссылкой на источники в российских экстренных службах.

«За 11 и 12 июня в регионе нашли как минимум ещё 5 авиабомб. ФАБы нашли в селе Неклюдово, посёлке Батрацкая Дача, селе Новостроевка, в районе посёлка Ленинский и в селе Цепляево-второе. 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской», — отмечает Astra.

Как минимум 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца.