Бомба в 500 кг упала в Дергачах: ее извлекали сотрудники ГСЧС (фото)
Упала и не разорвалась: жители Дергачей отделались испугом во время недавней вражеской бомбардировки.
«Во время атаки рф на город Дергачи жители частного дома услышали грохот и падение неразорвавшейся авиабомбы, в результате чего было разрушено хозяйственное здание», — сообщила пресс-служба ГСЧС.
Прибыв на место, спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов. И после этого начали извлекать бомбу из земли, куда она «зарылась».
«С помощью инженерной техники специалисты ГСЧС на глубине около пяти метров изъяли и транспортировали неразорванную авиабомбу на взрывную площадку, где уничтожили ее путем контролируемого взрыва», — проинформировали спасатели.