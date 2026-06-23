Бомба в 500 кг упала в Дергачах: її витягали співробітники ДСНС (фото)

Упала та не розірвалася: мешканці Дергачів відбулися переляком під час недавнього ворожого бомбардування.

“Під час атаки рф на місто Дергачі мешканці приватного будинку почули гуркіт і падіння нерозірваної авіабомби, внаслідок чого була зруйнована господарча будівля”, – повідомила пресслужба ДСНС.

Прибувши на місце, рятувальники евакуювали мешканців довколишніх будинків. І після цього почали вилучати бомбу із землі, куди вона “зарилася”.

“За допомогою інженерної техніки фахівці ДСНС на глибині приблизно п’ять метрів вилучили та транспортували нерозірвану авіабомбу на підривний майданчик, де знищили її шляхом контрольованого підриву”, – поінформували рятувальники.