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Бомба в 500 кг упала в Дергачах: її витягали співробітники ДСНС (фото)

Події 10:07   23.06.2026
Оксана Горун
Бомба в 500 кг упала в Дергачах: її витягали співробітники ДСНС (фото)

Упала та не розірвалася: мешканці Дергачів відбулися переляком під час недавнього ворожого бомбардування.

“Під час атаки рф на місто Дергачі мешканці приватного будинку почули гуркіт і падіння нерозірваної авіабомби, внаслідок чого була зруйнована господарча будівля”, – повідомила пресслужба ДСНС.

Вибухотехнік ДСНС

Прибувши на місце, рятувальники евакуювали мешканців довколишніх будинків. І після цього почали вилучати бомбу із землі, куди вона “зарилася”.

рятувальник спускається під землю у Дергачах 2

“За допомогою інженерної техніки фахівці ДСНС на глибині приблизно п’ять метрів вилучили та транспортували нерозірвану авіабомбу на підривний майданчик, де знищили її шляхом контрольованого підриву”, – поінформували рятувальники.

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Бомбу знешкодили у Дергачах 3

Бомбу знешкодили у Дергачах 2

Бомбу знешкодили у Дергачах

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 10:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упала та не розірвалася: мешканці Дергачів відбулися переляком під час недавнього ворожого бомбардування".