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Майже 100 бомб упустили росіяни на Бєлгородську область за 4 місяці

Події 18:43   13.06.2024
Оксана Якушко
Майже 100 бомб упустили росіяни на Бєлгородську область за 4 місяці

Ще 5 ФАБ скинули росіяни на Бєлгородську область, повідомляє видання Astra з посиланням на джерела у російських екстрених службах.

«За 11 та 12 червня у регіоні знайшли як мінімум ще 5 авіабомб. ФАБи знайшли у селі Неклюдове, селищі Батрацька Дача, селі Новобудівка, в районі селища Ленінське та в селі Цепляєво-друге. 4 травня російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500, внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено. Влада причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською», – зазначає Astra.

Як мінімум 93 рази росіяни випадково бомбардували Бєлгородську область та окуповані території за останні 4 місяці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 18:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 5 ФАБ скинули росіяни на Бєлгородську область, повідомляє видання Astra з посиланням на джерела у російських екстрених службах.".