Майже 100 бомб упустили росіяни на Бєлгородську область за 4 місяці
Ще 5 ФАБ скинули росіяни на Бєлгородську область, повідомляє видання Astra з посиланням на джерела у російських екстрених службах.
«За 11 та 12 червня у регіоні знайшли як мінімум ще 5 авіабомб. ФАБи знайшли у селі Неклюдове, селищі Батрацька Дача, селі Новобудівка, в районі селища Ленінське та в селі Цепляєво-друге. 4 травня російський літак скинув на Бєлгород ФАБ-500, внаслідок чого 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено. Влада причину падіння бомби приховала, як і той факт, що вона була російською», – зазначає Astra.
Як мінімум 93 рази росіяни випадково бомбардували Бєлгородську область та окуповані території за останні 4 місяці.
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- Категорії: Події, Світ; Теги: белгородская область, бомба, ФАБ;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 18:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 5 ФАБ скинули росіяни на Бєлгородську область, повідомляє видання Astra з посиланням на джерела у російських екстрених службах.".