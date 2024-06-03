З HIMARS завдали удару з Харківщини по ЗРК С-300/С-400 під Бєлгородом – ЗМІ
Система HIMARS, з якої США дозволили завдавати ударів з території Харківської області по військових об’єктах у РФ, уразила низку компонентів ЗРК С-300/С-400 у Бєлгородській області.
Про це повідомляють головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов та військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
Як пише Бутусов, удару було завдано в період 1 – 2 червня.
Фото та відео з мережі
Відповідна інформація є у російських пабліках. Автор однієї з публікацій обурений, що фото та відео уражених установок українці отримали від російського військового.
В іншій публікації стверджують, що ЗРК нібито працювали виключно в режимі ППО і не завдавали ударів по території Харківщини.
Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, Білий дім дозволив Силам оборони завдавати ударів американською зброєю по території РФ.
Як раніше повідомляло видання The Wall Street Journal, нова політика США дозволяє українським силам використовувати артилерію та стріляти ракетами малої дальності з пускових установок HIMARS по командних пунктах, складах зброї та інших об’єктах на території РФ, які використовують для нападу на Харківщину. При цьому Україні не дозволили застосовувати ракети класу “земля-земля” ATACMS, що мають дальність до 300 кілометрів.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: Himars, Бєлгород, Бутусов, зрк, С-300, с-400, установки, Харків, Цаплиенко;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 14:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Система HIMARS, з якої США дозволили завдавати ударів з території Харківської області по військових об’єктах у РФ, уразила низку компонентів ЗРК С-300/С-400 у Бєлгородській області.".