Чи був HIMARS? ISW про те, чим могли знищити С-300/400 ударом із Харківщини
Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив факт удару по російській батареї ППО С-300/400 у Бєлгородській області. Аналітики також проаналізували відстань від кордону та Харкова до локації, де знищили пускові, уточнивши, чи міг “дістати” HIMARS.
“Українські сили 1 або 2 червня завдали удару по російській батареї ППО С-300/400 у Бєлгородській області, ймовірно, за допомогою системи HIMARS. На геолокованих знімках, що опубліковані 3 червня, видно дві знищені пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 на полі на схід від Кисельова (на північ від Бєлгорода)”, – зазначили у зведенні Інституту вивчення війни.
Аналітики наголосили: російські джерела “широко припускають”, що українські сили використали HIMARS. А офіційної інформації від української сторони про цей удар поки що немає.
“Система ППО С-300/400 була розташована приблизно за 60 кілометрів від нинішньої лінії фронту на півночі Харківської області та більш ніж за 80 кілометрів від міста Харків, що знаходиться в межах досяжності HIMARS, але перевищує дальність дії інших систем РСЗВ, які, як повідомляється, українські сили використовують для завдання ударів по Бєлгородській області”, — констатували в ISW.
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В Інституті вивчення війни зазначили: російські джерела дедалі частіше стверджують, що для ударів по Бєлгородській області використовують HIMARS. Але зробили й іронічне зауваження: “Російські джерела, швидше за все, продовжать характеризувати будь-який успішний удар у Бєлгородській області як удар HIMARS, незалежно від системи, що використовується”.
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- Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: Himars, isw, белгородская область, війна, знищили, С-300;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 07:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив факт удару по російській батареї ППО С-300/400 у Бєлгородській області. Аналітики також проаналізували відстань від кордону та Харкова до локації, де знищили пускові, уточнивши, чи міг “дістати” HIMARS".