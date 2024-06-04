Чи був HIMARS? ISW про те, чим могли знищити С-300/400 ударом із Харківщини

Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив факт удару по російській батареї ППО С-300/400 у Бєлгородській області. Аналітики також проаналізували відстань від кордону та Харкова до локації, де знищили пускові, уточнивши, чи міг “дістати” HIMARS.

“Українські сили 1 або 2 червня завдали удару по російській батареї ППО С-300/400 у Бєлгородській області, ймовірно, за допомогою системи HIMARS. На геолокованих знімках, що опубліковані 3 червня, видно дві знищені пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 на полі на схід від Кисельова (на північ від Бєлгорода)”, – зазначили у зведенні Інституту вивчення війни.

Аналітики наголосили: російські джерела “широко припускають”, що українські сили використали HIMARS. А офіційної інформації від української сторони про цей удар поки що немає.

“Система ППО С-300/400 була розташована приблизно за 60 кілометрів від нинішньої лінії фронту на півночі Харківської області та більш ніж за 80 кілометрів від міста Харків, що знаходиться в межах досяжності HIMARS, але перевищує дальність дії інших систем РСЗВ, які, як повідомляється, українські сили використовують для завдання ударів по Бєлгородській області”, — констатували в ISW.

В Інституті вивчення війни зазначили: російські джерела дедалі частіше стверджують, що для ударів по Бєлгородській області використовують HIMARS. Але зробили й іронічне зауваження: “Російські джерела, швидше за все, продовжать характеризувати будь-який успішний удар у Бєлгородській області як удар HIMARS, незалежно від системи, що використовується”.