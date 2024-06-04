Был ли HIMARS? ISW о том, чем могли уничтожить С-300/400 ударом с Харьковщины
Институт изучения войны (ISW) подтвердил факт удара по российской батарее ПВО С-300/400 в Белгородской области. Аналитики также проанализировали расстояние от границы и Харькова до локации, где уничтожили пусковые, уточнив, мог ли «достать» HIMARS.
«Украинские силы 1 или 2 июня нанесли удар по российской батарее ПВО С-300/400 в Белгородской области, вероятно, с помощью системы HIMARS. На геолоцированных снимках, опубликованных 3 июня, видны две уничтоженные пусковые установки и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400 на поле к востоку от Киселево (к северу от Белгорода)», — отметили в сводке Института изучения войны.
Аналитики подчеркнули: российские источники «широко предполагают», что украинские силы использовали HIMARS. А официальной информации от украинской стороны об этом ударе пока нет.
«Система ПВО С-300/400 была расположена примерно в 60 километрах от нынешней линии фронта на севере Харьковской области и более чем в 80 километрах от города Харьков, что находится в пределах досягаемости HIMARS, но превышает дальность действия других систем РСЗО, которые, как сообщается, украинские силы используют для нанесения ударов по Белгородской области», — констатировали в ISW.
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В Институте изучения войны отметили: российские источники все чаще утверждают, что для ударов по Белгородской области используется HIMARS. Но сделали и ироничное замечание: «Российские источники, скорее всего, продолжат характеризовать любой успешный удар в Белгородской области как удар HIMARS, независимо от используемой системы».
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- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: Himars, isw, белгородская область, война, знищили, С-300, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) подтвердил факт удара по российской батарее ПВО С-300/400 в Белгородской области. Аналитики также проанализировали расстояние от границы и Харькова до локации, где уничтожили пусковые, уточнив, мог ли «достать» HIMARS".