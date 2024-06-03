Из HIMARS нанесли удар с Харьковщины по ЗРК С-300/С-400 под Белгородом — СМИ

Система HIMARS, из которой США разрешили наносить удары с территории Харьковской области по военным объектам в РФ, поразила ряд компонентов ЗРК С-300/С-400 в Белгородской области.

Об этом сообщают главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов и военный журналист Андрей Цаплиенко.

Как пишет Бутусов, удар был нанесен в период 1 — 2 июня.



Фото и видео из сети

Соответствующая информация есть в российских пабликах. Автор одной из публикации возмущен, что фото и видео пораженных установок украинцы получили от российского военного.

В другой публикации утверждают, что ЗРК якобы работали исключительно в режиме ПВО и не наносили ударов по территории Харьковщины.

Напомним, в пятницу, 31 мая, Белый дом разрешил Силам обороны наносить удары американским оружием по территории РФ.

Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, новая политика США позволит украинским силам использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности из пусковых установок HIMARS по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на территории РФ, которые используют для нападения на Харьковщину. При этом Украине не разрешили применять ракеты класса «земля-земля» ATACMS, имеющие дальность до 300 километров.