Из HIMARS нанесли удар с Харьковщины по ЗРК С-300/С-400 под Белгородом — СМИ
Система HIMARS, из которой США разрешили наносить удары с территории Харьковской области по военным объектам в РФ, поразила ряд компонентов ЗРК С-300/С-400 в Белгородской области.
Об этом сообщают главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов и военный журналист Андрей Цаплиенко.
Как пишет Бутусов, удар был нанесен в период 1 — 2 июня.
Фото и видео из сети
Соответствующая информация есть в российских пабликах. Автор одной из публикации возмущен, что фото и видео пораженных установок украинцы получили от российского военного.
В другой публикации утверждают, что ЗРК якобы работали исключительно в режиме ПВО и не наносили ударов по территории Харьковщины.
Напомним, в пятницу, 31 мая, Белый дом разрешил Силам обороны наносить удары американским оружием по территории РФ.
Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, новая политика США позволит украинским силам использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности из пусковых установок HIMARS по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на территории РФ, которые используют для нападения на Харьковщину. При этом Украине не разрешили применять ракеты класса «земля-земля» ATACMS, имеющие дальность до 300 километров.
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- Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: Himars, бєлгород, Белгород, Бутусов, зрк, С-300, с-400, установки, Харьков, Цаплиенко;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 14:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Система HIMARS, из которой США разрешили наносить удары с территории Харьковской области по военным объектам в РФ, поразила ряд компонентов ЗРК С-300/С-400 в Белгородской области".