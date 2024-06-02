HIMARS атаковали Белгород спустя несколько часов после разрешения США — Forbes

Спустя несколько часов после того, как Белый дом разрешил Силам обороны Украины наносить удары американским оружием по территории РФ, украинская армия обрушила огонь из HIMARS по Белгороду, сообщает Forbes.

Как пишет издание, российские СМИ запечатлели звуки сирен воздушной тревоги и работу ПВО, когда украинские ракеты летели на город с населением 384 тысяч человек. РосСМИ заявили, что батареи ПВО сбили 14 ракет. Неясно, какой ущерб нанесла эта атака российским военным объектам.

Белгород и близлежащие населенные пункты являются базой операций российской группировки войск “Север”, которая с 10 мая атакует украинские приграничные города, возможно, с целью прорвать украинские позиции и продвинуться к Харькову.

За три недели тяжелых боев эта российская группировка — огромной ценой — захватила ряд приграничных населенных пунктов и превратила город Волчанск в заваленное руинами поле боя. Быстрые действия украинских подкреплений — 36-й бригады морской пехоты, 71-й егерской бригады и элитной 82-й десантно-штурмовой бригады, а также других подразделений — остановили наступление россиян.

Есть признаки того, что военные РФ перегруппировываются для нового нападения. По данным CDS, передвижение войск в населенных пунктах Грайворон, Борисовка и Пролетарский «возможно, указывает на формирование ударной группы в Белгородской области». Нанося удары по Белгороду и прилегающим территориям, украинцы разрушают ГВ “Север” и предполагаемую новую ударную группу – без необходимости сражаться с россиянами улица за улицей в Волчанске.

Напомним, в пятницу, 31 мая, Белый дом разрешил Силам обороны наносить удары американским оружием по территории РФ.

Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, новая политика США позволит украинским силам использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности из пусковых установок HIMARS по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на территории РФ, которые используют для нападения на Харьковщину. При этом Украине не разрешили применять ракеты класса «земля-земля» ATACMS, имеющие дальность до 300 километров.