Разрешения США бить из HIMARS с Харьковщины по РФ недостаточно — Зеленский
США разрешили использование систем HIMARS в Харьковской области для поражения российских военных объектов в приграничье РФ, но этого недостаточно, сказал президент Владимир Зеленский во время общения с представителями иностранных СМИ на полях конференции «Диалог Шангри-Ла».
Президент подчеркнул, что российские самолеты продолжают бить по Украине, зная, что ударов по их аэродромам в ответ не будет.
«Нет соответствующих систем, нет соответствующих разрешений», — констатировал Зеленский.
«Когда мы говорим о разрешении нам бить по технике РФ, которая находится на границе, бить нам по некоторым военным аэродромам, именно откуда поднимаются ежедневно, каждую ночь самолеты воздушного флота РФ и стреляют по нам различными ракетами. Гражданской инфраструктуре сугубо: дамбы, энергетика, школы, университеты. Если мы говорим о военных целях, для них, чтобы вы знали, больница, в которой есть военные, есть и гражданские, для них это военная цель. И бьют по больницам. И поэтому мы поднимали этот вопрос», — сказал президент.
Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, новая политика США позволит украинским силам использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности из пусковых установок HIMARS по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на территории РФ, которые используют для нападения на Харьковщину. При этом Украине не разрешили применять ракеты класса «земля-земля» ATACMS, имеющие дальность до 300 километров.
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- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: Himars, Зеленский, оружие, рф, сша, удары;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2024 в 12:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США разрешили использование систем HIMARS в Харьковской области для поражения российских военных объектов в приграничье РФ, но этого недостаточно".