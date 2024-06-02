Live
  • Нд 02.06.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

Зеленський: дозволу США бити з HIMARS з території Харківщини по РФ недостатньо

Політика 12:34   02.06.2024
Олена Нагорна
Зеленський: дозволу США бити з HIMARS з території Харківщини по РФ недостатньо

США дозволили використання систем HIMARS у Харківській області для ураження російських військових об’єктів у прикордонні РФ, але цього недостатньо, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ на полях конференції «Діалог Шангрі-Ла».

Президент наголосив, що російські літаки продовжують бити по Україні, знаючи, що ударів по їхніх аеродромах у відповідь не буде.

Немає відповідних систем, немає відповідних дозволів“, – констатував Зеленський.

“Коли ми говоримо про дозвіл нам бити по техніці РФ, яка знаходиться на кордоні, бити нам по деяких військових аеродромах, саме звідки підіймаються щоденно, щоночі літаки повітряного флоту РФ і стріляють по нас різними ракетами. Цивільній інфраструктурі суто: дамби, енергетика, школи, університети. Якщо ми говоримо про військові цілі, для них, щоб ви знали, лікарня, в якій є військові, є і цивільні, для них це військова ціль. І б’ють по лікарнях. І тому ми підіймали це питання”, – сказав президент.

Як раніше повідомляло видання The Wall Street Journal, нова політика США дозволяє українським силам використовувати артилерію та стріляти ракетами малої дальності з пускових установок HIMARS по командних пунктах, складах зброї та інших об’єктах на території РФ, які використовують для нападу на Харківщину. При цьому Україні не дозволили застосовувати ракети класу “земля-земля” ATACMS, що мають дальність до 300 кілометрів.

Читайте також: Захистити Харківщину: Байден дозволив бити по РФ зброєю США – офіційно

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Зеленський: дозволу США бити з HIMARS з території Харківщини по РФ недостатньо
Зеленський: дозволу США бити з HIMARS з території Харківщини по РФ недостатньо
02.06.2024, 12:34
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
Вибух, який чули харків’яни: Терехов повідомив куди “прилетіло”
01.06.2024, 13:25
Терехов роздав сертифікати на генератори і «старлінки» бізнесменам Харкова
Терехов роздав сертифікати на генератори і «старлінки» бізнесменам Харкова
29.05.2024, 20:39
Генштаб ЗСУ: про втрати ворога на півночі Харківщини й бій у районі Вовчанська
Генштаб ЗСУ: про втрати ворога на півночі Харківщини й бій у районі Вовчанська
02.06.2024, 11:47
Літні чоловік і жінка постраждали на Ізюмщині через удар КАБом – Синєгубов
Літні чоловік і жінка постраждали на Ізюмщині через удар КАБом – Синєгубов
02.06.2024, 11:31
Харків’ян закликають зарядити гаджети і бути готовими до аварійних відключень
Харків’ян закликають зарядити гаджети і бути готовими до аварійних відключень
02.06.2024, 11:12

Новини за темою:

18:28
GMLRS та HIMARS, але не ATACMS. Чим захищатимуть Харків – WSJ
19:01
Що увійшло до нового пакету допомоги США для України – список від Пентагону
12:34
Захистити Харків: ЗСУ потрібний дозвіл застосувати “HIMARS” по РФ – Світан
21:56
Гелікоптер РФ епічно знищили бійці ЗСУ ракетою HIMARS на Харківщині (відео)
12:32
HIMARS знищив ворожу техніку на Куп’янському напрямку (відео)

Ви читали новину: «Зеленський: дозволу США бити з HIMARS з території Харківщини по РФ недостатньо»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2024 в 12:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "США дозволили використання систем HIMARS у Харківській області для ураження російських військових об’єктів у прикордонні РФ, але цього недостатньо".