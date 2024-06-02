Зеленський: дозволу США бити з HIMARS з території Харківщини по РФ недостатньо

США дозволили використання систем HIMARS у Харківській області для ураження російських військових об’єктів у прикордонні РФ, але цього недостатньо, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ на полях конференції «Діалог Шангрі-Ла».

Президент наголосив, що російські літаки продовжують бити по Україні, знаючи, що ударів по їхніх аеродромах у відповідь не буде.

“Немає відповідних систем, немає відповідних дозволів“, – констатував Зеленський.

“Коли ми говоримо про дозвіл нам бити по техніці РФ, яка знаходиться на кордоні, бити нам по деяких військових аеродромах, саме звідки підіймаються щоденно, щоночі літаки повітряного флоту РФ і стріляють по нас різними ракетами. Цивільній інфраструктурі суто: дамби, енергетика, школи, університети. Якщо ми говоримо про військові цілі, для них, щоб ви знали, лікарня, в якій є військові, є і цивільні, для них це військова ціль. І б’ють по лікарнях. І тому ми підіймали це питання”, – сказав президент.

Як раніше повідомляло видання The Wall Street Journal, нова політика США дозволяє українським силам використовувати артилерію та стріляти ракетами малої дальності з пускових установок HIMARS по командних пунктах, складах зброї та інших об’єктах на території РФ, які використовують для нападу на Харківщину. При цьому Україні не дозволили застосовувати ракети класу “земля-земля” ATACMS, що мають дальність до 300 кілометрів.