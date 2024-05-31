GMLRS та HIMARS, але не ATACMS. Чим захищатимуть Харків – WSJ
США дозволили Україні завдавати обмежених ударів по території РФ американською зброєю, але, як і раніше, забороняє використовувати для цього ракети великої дальності ATACMS, повідомляє The Wall Street Journal.
Вашингтон у четвер вперше заявив, що дозволяє українським силам здійснювати удари територією РФ американською зброєю.
Нова політика дозволить українським силам використати артилерію та стріляти ракетами малої дальності з пускових установок «Хімарс» по командних пунктах, складами зброї та іншими об’єктами на території РФ, які використовують російські війська для нападу на Харків
Але ця політика не дозволяє Україні використовувати ракети класу “земля-земля” ATACMS більшої дальності на території РФ.
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- Категорії: Світ, Україна, Харків; Теги: ATACMS, GMLRS, Himars, Вашингтон, оружие, ракета, сша, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 18:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "США дозволили Україні завдавати обмежених ударів по території РФ американською зброєю, але, як і раніше, забороняє використовувати для цього ракети великої дальності ATACMS, повідомляє The Wall Street Journal.".