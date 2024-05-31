Live
  • Пт 31.05.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

GMLRS та HIMARS, але не ATACMS. Чим захищатимуть Харків – WSJ

Світ 18:28   31.05.2024
Оксана Якушко
GMLRS та HIMARS, але не ATACMS. Чим захищатимуть Харків – WSJ

США дозволили Україні завдавати обмежених ударів по території РФ американською зброєю, але, як і раніше, забороняє використовувати для цього ракети великої дальності ATACMS, повідомляє The Wall Street Journal.

Вашингтон у четвер вперше заявив, що дозволяє українським силам здійснювати удари територією РФ американською зброєю.

Нова політика дозволить українським силам використати артилерію та стріляти ракетами малої дальності з пускових установок «Хімарс» по командних пунктах, складами зброї та іншими об’єктами на території РФ, які використовують російські війська для нападу на Харків

Але ця політика не дозволяє Україні використовувати ракети класу “земля-земля” ATACMS більшої дальності на території РФ.

Читайте також: Захистити Харківщину: Байден дозволив бити по РФ зброєю США – офіційно

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
31.05.2024, 17:44
“Знищити дорогу систему”. Чому влада не розмішає ЗРК Patriot у Харкові
“Знищити дорогу систему”. Чому влада не розмішає ЗРК Patriot у Харкові
31.05.2024, 18:57
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи: 24 постраждалих (відео)
31.05.2024, 07:40
GMLRS та HIMARS, але не ATACMS. Чим захищатимуть Харків – WSJ
GMLRS та HIMARS, але не ATACMS. Чим захищатимуть Харків – WSJ
31.05.2024, 18:28
Подорожчання електроенергії з 1 червня: яким буде тариф, пояснення Міненерго
Подорожчання електроенергії з 1 червня: яким буде тариф, пояснення Міненерго
31.05.2024, 17:52
Як виживають аграрії Харківщини: нові загрози та програми підтримки (відео)
Як виживають аграрії Харківщини: нові загрози та програми підтримки (відео)
31.05.2024, 18:00

Новини за темою:

09:32
ATACMS до 300 км в Україні з березня: ISW повідомив, де їх використовували
11:16
Сенатор США побажав Україні зруйнувати Кримський міст за допомогою ATACMS
13:54
Республіканці США закликали дати Україні ракети ATACMS великої дальності
11:43
Амбіції Путіна зменшуються – Портников
19:11
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)

Ви читали новину: «GMLRS та HIMARS, але не ATACMS. Чим захищатимуть Харків – WSJ»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 18:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "США дозволили Україні завдавати обмежених ударів по території РФ американською зброєю, але, як і раніше, забороняє використовувати для цього ракети великої дальності ATACMS, повідомляє The Wall Street Journal.".