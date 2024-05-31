Захистити Харківщину: Байден дозволив бити по РФ зброєю США – офіційно
Президент США Джо Байден справді дав Україні дозвіл на використання переданої американської зброї для ударів по Росії.
Про це повідомив на пресконференції держсекретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна.
Він зазначив, що після початку наступу росіян на Харківську область Україна запросила у США дозвіл на використання американської зброї для оборони. Це стосується атак на ворожих солдатів, які зосереджені з іншого боку кордону.
“Це дійшло до президента (США Джо Байдена – ред.), і, як ви вже чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Надалі ми продовжуватимемо робити те, що робили, тобто, при необхідності, адаптуватися і пристосовуватися”, – наголосив держсекретар.
Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що президент США Джо Байден схвалив зміну політики, яка дозволить Україні використовувати надану США зброю, у тому числі ракети GMLRS, але не ракети ATACMS більшої дальності, для завдання ударів по території Росії поблизу кордону з Харківською областю.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 17:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент США Джо Байден справді дав Україні дозвіл на використання переданої американської зброї для ударів по Росії".