Щоб захистити Харківщину – Німеччина дозволила бити своєю зброєю по РФ – ЗМІ

Федеральний уряд Німеччини, слідом за президентом США Джозефом Байденом, дозволив Україні використовувати свою зброю для ударів по цілях в Росії.

Про це повідомляє «Голос Америки». Про дозвіл використовувати їхню зброю для ураження цілей на території Росії, щоб захистити Харківську область Німеччина оголосили у п’ятницю, 31 травня.

Речник канцлера Олафа Шольца Штеффен Гебештрайт зазначив у заяві, що Україна має право захищатися від атак на Харківську область.

«Для цього вона також може використовувати зброю, надану для цієї мети, відповідно до своїх міжнародних правових зобов’язань, у тому числі ту, яку постачаємо ми», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що президент США Джо Байден схвалив зміну політики, яка дозволить Україні використовувати надану США зброю, у тому числі ракети GMLRS, але не ракети ATACMS більшої дальності, для завдання ударів по території Росії поблизу кордону з Харківською областю.