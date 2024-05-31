Щоб захистити Харківщину – Німеччина дозволила бити своєю зброєю по РФ – ЗМІ
Федеральний уряд Німеччини, слідом за президентом США Джозефом Байденом, дозволив Україні використовувати свою зброю для ударів по цілях в Росії.
Про це повідомляє «Голос Америки». Про дозвіл використовувати їхню зброю для ураження цілей на території Росії, щоб захистити Харківську область Німеччина оголосили у п’ятницю, 31 травня.
Речник канцлера Олафа Шольца Штеффен Гебештрайт зазначив у заяві, що Україна має право захищатися від атак на Харківську область.
«Для цього вона також може використовувати зброю, надану для цієї мети, відповідно до своїх міжнародних правових зобов’язань, у тому числі ту, яку постачаємо ми», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, в ISW повідомляли, що президент США Джо Байден схвалив зміну політики, яка дозволить Україні використовувати надану США зброю, у тому числі ракети GMLRS, але не ракети ATACMS більшої дальності, для завдання ударів по території Росії поблизу кордону з Харківською областю.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 15:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Федеральний уряд Німеччини, слідом за президентом США Джозефом Байденом, дозволив Україні використовувати свою зброю для ударів по цілях в Росії.".