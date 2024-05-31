Чтобы защитить Харьковщину – Германия разрешила бить своим оружием по РФ – СМИ
Федеральное правительство Германии, вслед за президентом США Джозефом Байденом, разрешило Украине использовать свое оружие для ударов по целям в России.
Об этом сообщает «Голос Америки». О разрешении использовать их оружие для поражения целей на территории России, чтобы защитить Харьковскую область, Германия объявили в пятницу, 31 мая.
Представитель канцлера Олафа Шольца Штеффен Гебештрайт отметил в заявлении, что Украина имеет право защищаться от атак на Харьковскую область.
«Для этого она также может использовать оружие, предоставленное для этой цели, в соответствии со своими международными правовыми обязательствами, в том числе поставляемое нами», — говорится в заявлении.
Напомним, в ISW сообщали, что президент США Джо Байден одобрил изменение политики, которая позволит Украине использовать предоставленное США оружие, в том числе ракеты GMLRS, но не ракеты ATACMS большей дальности, для нанесения ударов по территории России вблизи границы с Харьковской областью.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бить, германия, оружие, по, рф, харьковщина, Шольц;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Федеральное правительство Германии, вслед за президентом США Джозефом Байденом, разрешило Украине использовать свое оружие для ударов по целям в России.".