Защитить Харьковщину: Байден разрешил бить по РФ оружием США — официально
Президент США Джо Байден действительно дал Украине разрешение на использование переданного американского оружия для ударов по России.
Об этом сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина.
Он отметил, что после начала наступления россиян на Харьковскую область Украина запросила у США разрешение на использование американского оружия для обороны. Это касается атак на вражеских солдат, которые сосредоточены по другую сторону границы.
«Это дошло до президента (США Джо Байдена — ред.), и, как вы уже слышали, он одобрил использование нашего оружия в этих целях. В дальнейшем мы будем продолжать делать то, что делали, то есть, по мере необходимости, адаптироваться и приспосабливаться», — подчеркнул госсекретарь.
Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что президент США Джо Байден одобрил изменение политики, которое позволит Украине использовать предоставленное США оружие, в том числе ракеты GMLRS, но не ракеты ATACMS большей дальности, для нанесения ударов по территории России вблизи границы с Харьковской областью.
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- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: байден, блинкен, оружие, сша, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 17:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент США Джо Байден действительно дал Украине разрешение на использование переданного американского оружия для ударов по России".