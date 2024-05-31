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Защитить Харьковщину: Байден разрешил бить по РФ оружием США — официально

Мир 17:06   31.05.2024
Елена Нагорная
Защитить Харьковщину: Байден разрешил бить по РФ оружием США — официально

Президент США Джо Байден действительно дал Украине разрешение на использование переданного американского оружия для ударов по России.

Об этом сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина.

Он отметил, что после начала наступления россиян на Харьковскую область Украина запросила у США разрешение на использование американского оружия для обороны. Это касается атак на вражеских солдат, которые сосредоточены по другую сторону границы.

«Это дошло до президента (США Джо Байдена — ред.), и, как вы уже слышали, он одобрил использование нашего оружия в этих целях. В дальнейшем мы будем продолжать делать то, что делали, то есть, по мере необходимости, адаптироваться и приспосабливаться», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что президент США Джо Байден одобрил изменение политики, которое позволит Украине использовать предоставленное США оружие, в том числе ракеты GMLRS, но не ракеты ATACMS большей дальности, для нанесения ударов по территории России вблизи границы с Харьковской областью.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 17:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент США Джо Байден действительно дал Украине разрешение на использование переданного американского оружия для ударов по России".