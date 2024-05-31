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GMLRS и HIMARS, но не ATACMS. Чем будут защищать Харьковщину – WSJ

Мир 18:28   31.05.2024
Оксана Якушко
GMLRS и HIMARS, но не ATACMS. Чем будут защищать Харьковщину – WSJ

США разрешили Украине наносить ограниченные удары по территории РФ американским оружием, но по-прежнему запрещает использовать для этого ракеты большой дальности ATACMS, сообщает The Wall Street Journal.

Вашингтон в четверг впервые заявил, что позволяет украинским силам осуществлять удары по территории РФ американским оружием.

Новая политика позволит украинским силам использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности из пусковых установок «Химарс» по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на территории РФ, которые используют российские войска для нападения на Харьков

Но эта политика не разрешает Украине использовать ракеты класса «земля-земля» ATACMS большей дальности на территории РФ.

Читайте также: Защитить Харьковщину: Байден разрешил бить по РФ оружием США — официально

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 18:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США разрешили Украине наносить ограниченные удары по территории РФ американским оружием, но по-прежнему запрещает использовать для этого ракеты большой дальности ATACMS, сообщает The Wall Street Journal.".