GMLRS и HIMARS, но не ATACMS. Чем будут защищать Харьковщину – WSJ

США разрешили Украине наносить ограниченные удары по территории РФ американским оружием, но по-прежнему запрещает использовать для этого ракеты большой дальности ATACMS, сообщает The Wall Street Journal.

Вашингтон в четверг впервые заявил, что позволяет украинским силам осуществлять удары по территории РФ американским оружием.

Новая политика позволит украинским силам использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности из пусковых установок «Химарс» по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на территории РФ, которые используют российские войска для нападения на Харьков

Но эта политика не разрешает Украине использовать ракеты класса «земля-земля» ATACMS большей дальности на территории РФ.