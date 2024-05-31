GMLRS и HIMARS, но не ATACMS. Чем будут защищать Харьковщину – WSJ
США разрешили Украине наносить ограниченные удары по территории РФ американским оружием, но по-прежнему запрещает использовать для этого ракеты большой дальности ATACMS, сообщает The Wall Street Journal.
Вашингтон в четверг впервые заявил, что позволяет украинским силам осуществлять удары по территории РФ американским оружием.
Новая политика позволит украинским силам использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности из пусковых установок «Химарс» по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на территории РФ, которые используют российские войска для нападения на Харьков
Но эта политика не разрешает Украине использовать ракеты класса «земля-земля» ATACMS большей дальности на территории РФ.
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- Категории: Мир, Украина, Харьков; Теги: ATACMS, GMLRS, Himars, Вашингтон, оружие, ракета, сша, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 18:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США разрешили Украине наносить ограниченные удары по территории РФ американским оружием, но по-прежнему запрещает использовать для этого ракеты большой дальности ATACMS, сообщает The Wall Street Journal.".