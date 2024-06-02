HIMARS атакували Бєлгород вже за кілька годин після дозволу США – Forbes

За кілька годин після того, як Білий дім дозволив Силам оборони України завдавати ударів американською зброєю по території РФ, українська армія обрушила вогонь з HIMARS по Бєлгороду, повідомляє Forbes.

Як пише видання, російські ЗМІ зняли звуки сирен повітряної тривоги та роботу ППО, коли українські ракети летіли на місто з населенням 384 тисячі осіб. РосЗМІ заявили, що батареї ППО збили 14 ракет. Незрозуміло, яких збитків завдала ця атака російським військовим об’єктам.

Бєлгород та прилеглі населені пункти є базою операцій російського угрупування військ “Північ”, яке з 10 травня атакує українські прикордонні міста, можливо, з метою прорвати українські позиції та просунутися до Харкова.

За три тижні важких боїв це російське угруповання — величезною ціною — захопило низку прикордонних населених пунктів і перетворило місто Вовчанськ на завалене руїнами поле бою. Швидкі дії українських підкріплень – 36-ї бригади морської піхоти, 71-ї єгерської бригади та елітної 82-ї десантно-штурмової бригади, а також інших підрозділів – зупинили наступ росіян.

Є ознаки того, що військові РФ перегруповуються для нового нападу. За даними CDS, пересування військ у населених пунктах Грайворон, Борисівка та Пролетарський «можливо, вказує на формування ударної групи у Бєлгородській області». Завдаючи ударів по Бєлгороду та прилеглих територіях, українці руйнують УВ “Північ” та ймовірну нову ударну групу – без необхідності боротися з росіянами вулиця за вулицею у Вовчанську.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 травня, Білий дім дозволив Силам оборони завдавати ударів американською зброєю по території РФ.

Як раніше повідомляло видання The Wall Street Journal, нова політика США дозволяє українським силам використовувати артилерію та стріляти ракетами малої дальності з пускових установок HIMARS по командних пунктах, складах зброї та інших об’єктах на території РФ, які використовують для нападу на Харківщину. При цьому Україні не дозволили застосовувати ракети класу “земля-земля” ATACMS, що мають дальність до 300 кілометрів.