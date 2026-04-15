Новини Харкова – головне 15 квітня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Цілу ніч безперервно тривала тривога в Харкові

Повітряна тривога лунала всю ніч безперервно. О 00:37 моніторингові ТГ-канали помітили безпілотники в області, проте прямої загрози для міста не було.

Протягом наступних кількох годин Повітряні сили ЗСУ періодично фіксували БпЛА у регіоні. А вже вранці, о 05:05, українські захисники помітили пуски КАБів на регіон.

Тривога тривала до 06:07. Інформації про “прильоти”, руйнування та постраждалих не було. Станом на 07:20 у Харкові та області – “тихо”.