Новини Харкова – головне 15 квітня: як минула ніч

Події 07:20   15.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне 15 квітня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Цілу ніч безперервно тривала тривога в Харкові

Повітряна тривога лунала всю ніч безперервно. О 00:37 моніторингові ТГ-канали помітили безпілотники в області, проте прямої загрози для міста не було.

Протягом наступних кількох годин Повітряні сили ЗСУ періодично фіксували БпЛА у регіоні. А вже вранці, о 05:05, українські захисники помітили пуски КАБів на регіон.

Тривога тривала до 06:07. Інформації про “прильоти”, руйнування та постраждалих не було. Станом на 07:20 у Харкові та області – “тихо”.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу СОУ відбили 19 атак ЗС РФ – Генштаб
В Харькове более 9,5 тысячи поврежденных жилых домов – Терехов
Новини Харкова – головне 15 квітня: як минула ніч
Новини Харкова – головне 15 квітня: як минула ніч
15.04.2026, 07:20
Сьогодні 15 квітня: яке свято та день в історії
Серія вибухів у Харкові – росіяни атакували місто КАБами
Бомбардування греблі та наліт на Харків – підсумки 14 квітня
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 07:20;

