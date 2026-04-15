Новости Харькова – главное 15 апреля: как прошла ночь

Общество 07:20   15.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

Целую ночь беспрерывно длилась тревога в Харькове

Воздушная тревога звучала все ночь беспрерывно. В 00:37 мониторинговые ТГ-каналы заметили беспилотники в области, однако прямой угрозы для города не было.

В течение следующих нескольких часов Воздушные силы ВСУ периодически фиксировали БпЛА в регионе. А уже утром, в 05:05, украинские защитники заметили пуски КАБов на регион.

Тревога продлилась до 06:07. Информации о «прилетах», разрушениях и пострадавших не было. По состонию на 07:20 в Харькове и области – «тихо».

Читайте также: Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории

Серия взрывов в Харькове — россияне атаковали город КАБами
В Харькове создают цифрового двойника города: зачем он нужен (видео)
Удар по дамбе в Печенегах: момент «прилета», в каком состоянии сооружение
Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
«Экономика громады понесла критические потери» – Гололобов об обстреле
Новости по теме:

14.04.2026
Бомбардировка дамбы и налеты на Харьков – итоги 14 апреля
14.04.2026
Новости Харькова – главное 14 апреля: взрывы, дефицит крови, удар по дамбе
13.04.2026
Реальное обострение после фейкового перемирия на Харьковщине – итоги 13 апреля
13.04.2026
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
11.04.2026
Новости Харькова – главное за 11 апреля: успехи ВСУ, детсад, наши дома


  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 07:20;

