Новости Харькова – главное 15 апреля: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:20
Целую ночь беспрерывно длилась тревога в Харькове
Воздушная тревога звучала все ночь беспрерывно. В 00:37 мониторинговые ТГ-каналы заметили беспилотники в области, однако прямой угрозы для города не было.
В течение следующих нескольких часов Воздушные силы ВСУ периодически фиксировали БпЛА в регионе. А уже утром, в 05:05, украинские защитники заметили пуски КАБов на регион.
Тревога продлилась до 06:07. Информации о «прилетах», разрушениях и пострадавших не было. По состонию на 07:20 в Харькове и области – «тихо».
Читайте также: Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, фронт, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное 15 апреля: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
