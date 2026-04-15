Новости Харькова – главное 15 апреля: как прошла ночь

07:20

Целую ночь беспрерывно длилась тревога в Харькове

Воздушная тревога звучала все ночь беспрерывно. В 00:37 мониторинговые ТГ-каналы заметили беспилотники в области, однако прямой угрозы для города не было.

В течение следующих нескольких часов Воздушные силы ВСУ периодически фиксировали БпЛА в регионе. А уже утром, в 05:05, украинские защитники заметили пуски КАБов на регион.

Тревога продлилась до 06:07. Информации о «прилетах», разрушениях и пострадавших не было. По состонию на 07:20 в Харькове и области – «тихо».