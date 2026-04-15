Женщину на Харьковщине подозревают в убийстве отчима: подробности

Вечером 13 апреля в поселке Покотиловка произошло убийство, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Во время застолья между участниками возникла семейная ссора. В ходе конфликта 39-летняя женщина нанесла отчиму несколько ударов ножом. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью – 70-летний мужчина умер на месте», — рассказали правоохранители.

Копы задержали женщину. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Сейчас фигурантке готовятся избрать меру пресечения.

Если вину докажут, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

