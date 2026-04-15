Женщину на Харьковщине подозревают в убийстве отчима: подробности

Общество 16:13   15.04.2026
Виктория Яковенко
Вечером 13 апреля в поселке Покотиловка произошло убийство, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Во время застолья между участниками возникла семейная ссора. В ходе конфликта 39-летняя женщина нанесла отчиму несколько ударов ножом. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью – 70-летний мужчина умер на месте», — рассказали правоохранители.

Копы задержали женщину. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Сейчас фигурантке готовятся избрать меру пресечения.

Если вину докажут, ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Харьковской области правоохранители расследуют убийство. Тело женщины обнаружили копы во время проверки микроавтобуса. В преступлении подозревают ее зятя, сообщали в облпрокуратуре.

Читайте также: Волна зацепинга на Харьковщине: ищут, кто опасно катается на электричках

Популярно
Без света останется Индустриальный район: работы будут проводить три дня
Без света останется Индустриальный район: работы будут проводить три дня
15.04.2026, 11:10
Новости Харькова – главное 15 апреля: погибшие в пожарах, бои, убийство тещи
Новости Харькова – главное 15 апреля: погибшие в пожарах, бои, убийство тещи
15.04.2026, 14:25
Мужчина задушил тещу на Харьковщине, тело прятал 1,5 года — следствие (фото)
Мужчина задушил тещу на Харьковщине, тело прятал 1,5 года — следствие (фото)
15.04.2026, 12:35
Наркобизнес накрыли в Харькове: его «крышевал» полицейский – прокуратура
Наркобизнес накрыли в Харькове: его «крышевал» полицейский – прокуратура
15.04.2026, 14:20
Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
15.04.2026, 06:00
Женщину на Харьковщине подозревают в убийстве отчима: подробности
Женщину на Харьковщине подозревают в убийстве отчима: подробности
15.04.2026, 16:13

Новости по теме:

15.04.2026
Волна зацепинга на Харьковщине: ищут, кто опасно катается на электричках
15.04.2026
На кладбище в угнанном авто: кто похитил ВАЗ на Балаклейщине
14.04.2026
Обещал за $1500 снять с розыска ТЦК: подозревают харьковчанина
14.04.2026
Ушел из дома и не вернулся: на Харьковщине ищут несовершеннолетнего
14.04.2026
Вырвал телефон из рук: в дом в Харькове залез грабитель – полиция


