Женщину на Харьковщине подозревают в убийстве отчима: подробности
Фото: ГУНП в Харьковской области
Вечером 13 апреля в поселке Покотиловка произошло убийство, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
«Во время застолья между участниками возникла семейная ссора. В ходе конфликта 39-летняя женщина нанесла отчиму несколько ударов ножом. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью – 70-летний мужчина умер на месте», — рассказали правоохранители.
Копы задержали женщину. Ей сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Сейчас фигурантке готовятся избрать меру пресечения.
Если вину докажут, ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Харьковской области правоохранители расследуют убийство. Тело женщины обнаружили копы во время проверки микроавтобуса. В преступлении подозревают ее зятя, сообщали в облпрокуратуре.
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 16:13;