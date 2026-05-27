Ущерб – более 250 тысяч: рыбу ловили сетками и в нерест на реке Оскол

Правоохранители зафиксировали незаконный лов рыбы на реке Оскол вблизи села Комаровка, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, незаконно рыбачили 56-летний житель Изюмского района совместно с другим мужчиной.

«Злоумышленники использовали запрещенные орудия ловли – рыболовные сетки, которые установили в заранее подготовленные лунки. Потом правонарушители совершили незаконный отлов щуки, карпа, карася, леща и окуня», — отметили в полиции.

Правоохранители выяснили, что отлов производился в период нереста и с грубым нарушением требований природоохранного законодательства. Государству нанесен ущерб на сумму более 252 тысяч гривен, установила экспертиза.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 249 (незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

В полиции напомнили: незаконный лов рыбы наносит значительный ущерб окружающей среде и предусматривает уголовную ответственность. Всех, кто стал свидетелем браконьерства, просят сообщать на спецлинию «102».