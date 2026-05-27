Live

Збитки – понад 250 тисяч: рибу ловили сітками та в нерест на річці Оскіл

Суспільство 14:43   27.05.2026
Вікторія Яковенко
Збитки – понад 250 тисяч: рибу ловили сітками та в нерест на річці Оскіл Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці зафіксували незаконний вилов риби на річці Оскіл поблизу села Комарівка, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, незаконно рибалили 56-річний мешканець Ізюмського району спільно з іншим чоловіком.

«Зловмисники використовували заборонені знаряддя лову – рибальські сітки, які встановили у заздалегідь підготовлені лунки. Надалі правопорушники здійснили незаконний вилов щуки, коропа, карася, ляща та окуня», – зазначили у поліції.

Правоохоронці з’ясували, що вилов здійснювався у період нересту та з грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства. Державі завдано збитків на суму понад 252 тисячі гривень, встановила експертиза.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

У поліції нагадали: незаконний вилов риби завдає значної шкоди навколишньому середовищу та передбачає кримінальну відповідальність. Усіх, хто став свідком браконьєрства, просять повідомляти на спецлінію «102».

рыбу незаконно ловили на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Експоліцейського затримали на Харківщині: ймовірно, «продавав» інвалідність

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Збитки – понад 250 тисяч: рибу ловили сітками та в нерест на річці Оскіл
Збитки – понад 250 тисяч: рибу ловили сітками та в нерест на річці Оскіл
27.05.2026, 14:43
На Харків та область чекає гарячий червень? Прогноз синоптиків
На Харків та область чекає гарячий червень? Прогноз синоптиків
27.05.2026, 13:29
Сьогодні у Харкові горіли торговельні павільйони (фото, відео)
Сьогодні у Харкові горіли торговельні павільйони (фото, відео)
27.05.2026, 14:11
«Наукову» відновили після обстрілу 16 травня: входи до переходів – зі склом 📷
«Наукову» відновили після обстрілу 16 травня: входи до переходів – зі склом 📷
27.05.2026, 12:51
Харків’ян закликали запасатися водою – причина
Харків’ян закликали запасатися водою – причина
27.05.2026, 11:50
Новини Харкова — головне за 27 травня: удар по енергетиках, прогноз на червень
Новини Харкова — головне за 27 травня: удар по енергетиках, прогноз на червень
27.05.2026, 14:29

Новини за темою:

26.05.2026
$2000 або депортація: у Харкові викрили схему з псевдошлюбом для іноземця
26.05.2026
П’яний водій зніс паркан на Аерокосмічному проспекті вночі в Харкові
25.05.2026
П’яний військовий у СЗЧ влаштував стрілянину біля багатоповерхівки в Харкові
24.05.2026
Вирішив питання порушення ПДР кулаками: у Харкові водій заявляє про напад
22.05.2026
Вдерлись у дім, пограбували й напали на чоловіка: як затримували підозрюваних


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Збитки – понад 250 тисяч: рибу ловили сітками та в нерест на річці Оскіл», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2026 в 14:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці зафіксували незаконний вилов риби на річці Оскіл поблизу села Комарівка, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".