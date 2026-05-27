Збитки – понад 250 тисяч: рибу ловили сітками та в нерест на річці Оскіл

Правоохоронці зафіксували незаконний вилов риби на річці Оскіл поблизу села Комарівка, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, незаконно рибалили 56-річний мешканець Ізюмського району спільно з іншим чоловіком.

«Зловмисники використовували заборонені знаряддя лову – рибальські сітки, які встановили у заздалегідь підготовлені лунки. Надалі правопорушники здійснили незаконний вилов щуки, коропа, карася, ляща та окуня», – зазначили у поліції.

Правоохоронці з’ясували, що вилов здійснювався у період нересту та з грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства. Державі завдано збитків на суму понад 252 тисячі гривень, встановила експертиза.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

У поліції нагадали: незаконний вилов риби завдає значної шкоди навколишньому середовищу та передбачає кримінальну відповідальність. Усіх, хто став свідком браконьєрства, просять повідомляти на спецлінію «102».