Двое людей отравились угарным газом при пожаре в Харькове
В облуправлении ГСЧС рассказали: около 00:30 получили сообщение о пожаре в Харькове. Как оказалось, горела многоэтажка на улице Гвардейцев-Широнинцев в Салтовском районе.
Прибыв на место, спасатели установили: на шестом этаже девятиэтажного дома загорелась комната.
«К моменту прибытия подразделений ГСЧС площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Во время проведения разведки в задымленной зоне спасатели обнаружили двоих жителей. Их немедленно вывели на свежий воздух, спас жизнь. В результате пожара пострадали двое других людей», – отметили спасатели.
Люди отравились угарным газом, их госпитализировали. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: возгорание, пожары, Харьков;
Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 09:37;