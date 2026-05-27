Двое людей отравились угарным газом при пожаре в Харькове

В облуправлении ГСЧС рассказали: около 00:30 получили сообщение о пожаре в Харькове. Как оказалось, горела многоэтажка на улице Гвардейцев-Широнинцев в Салтовском районе.

Прибыв на место, спасатели установили: на шестом этаже девятиэтажного дома загорелась комната.

«К моменту прибытия подразделений ГСЧС площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Во время проведения разведки в задымленной зоне спасатели обнаружили двоих жителей. Их немедленно вывели на свежий воздух, спас жизнь. В результате пожара пострадали двое других людей», – отметили спасатели.

Люди отравились угарным газом, их госпитализировали. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.

