Двое людей отравились угарным газом при пожаре в Харькове

Происшествия 09:37   27.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В облуправлении ГСЧС рассказали: около 00:30 получили сообщение о пожаре в Харькове. Как оказалось, горела многоэтажка на улице Гвардейцев-Широнинцев в Салтовском районе.

Прибыв на место, спасатели установили: на шестом этаже девятиэтажного дома загорелась комната.

«К моменту прибытия подразделений ГСЧС площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Во время проведения разведки в задымленной зоне спасатели обнаружили двоих жителей. Их немедленно вывели на свежий воздух, спас жизнь. В результате пожара пострадали двое других людей», – отметили спасатели.

Люди отравились угарным газом, их госпитализировали. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.

Читайте также: Трое людей пострадали в бытовых пожарах на Харьковщине

  • • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 09:37;

