Live

Пожарным удалось спасти дом от возгорания в Чугуевском районе (фото)

Происшествия 09:21   06.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Коробчино в Чугуевском районе получили накануне в 21:06, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар на Чугуевщине 5 апреля 2026

«К месту вызова были направлены два оперативных отделения 50-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На время прибытия пожарных горела деревянная хозяйственная постройка и дрова на площади 70 квадратных метрв. Существовала угроза распространения огня на жилой дом», – уточнили в ГСЧС.

Благодаря оперативности сотрудников ГСЧС удалось спасти жилье, добавили в сообщении. В 21:55 огонь удалось локализировать, а уже в 23:03 – полностью ликвидировать.

«На месте происшествия работали десять человек личного состава ГСЧС и две единицы техники. Пострадавших нет», – добавили пожарные.

Причину возгорания еще устанавливают.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пожарным удалось спасти дом от возгорания в Чугуевском районе (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 09:21;

