Пожарным удалось спасти дом от возгорания в Чугуевском районе (фото)

Сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Коробчино в Чугуевском районе получили накануне в 21:06, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«К месту вызова были направлены два оперативных отделения 50-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На время прибытия пожарных горела деревянная хозяйственная постройка и дрова на площади 70 квадратных метрв. Существовала угроза распространения огня на жилой дом», – уточнили в ГСЧС.

Благодаря оперативности сотрудников ГСЧС удалось спасти жилье, добавили в сообщении. В 21:55 огонь удалось локализировать, а уже в 23:03 – полностью ликвидировать.

«На месте происшествия работали десять человек личного состава ГСЧС и две единицы техники. Пострадавших нет», – добавили пожарные.

Причину возгорания еще устанавливают.