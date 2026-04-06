Пожарным удалось спасти дом от возгорания в Чугуевском районе (фото)
Сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Коробчино в Чугуевском районе получили накануне в 21:06, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«К месту вызова были направлены два оперативных отделения 50-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. На время прибытия пожарных горела деревянная хозяйственная постройка и дрова на площади 70 квадратных метрв. Существовала угроза распространения огня на жилой дом», – уточнили в ГСЧС.
Благодаря оперативности сотрудников ГСЧС удалось спасти жилье, добавили в сообщении. В 21:55 огонь удалось локализировать, а уже в 23:03 – полностью ликвидировать.
«На месте происшествия работали десять человек личного состава ГСЧС и две единицы техники. Пострадавших нет», – добавили пожарные.
Причину возгорания еще устанавливают.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: возгорание, ГСЧС, пожары, Чугуевский район;
Если вам интересна новость: «Пожарным удалось спасти дом от возгорания в Чугуевском районе (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 09:21;