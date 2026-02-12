На Салтовке сегодня утром мужчина пытался спастись от огня и выпрыгнул из окна

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что в 05:46 сегодня, 12 февраля, загорелась 16-этажка на улице Непокоренных в Салтовском районе.

Загорелась квартира на третьем этаже. Мужчина 1987 года рождения выпрыгнул из окна, пытаясь спастись из огня.

«На момент прибытия оперативных подразделений ГСЧС огонь распространился на площадь около 25 м кв. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня за пределы одной квартиры», – отметили в ГСЧС.

Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 07:55. Причину возникновения возгорания устанавливают.