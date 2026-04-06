Четверо пострадавших – Синегубов рассказал о последствиях обстрелов

Происшествия 08:53   06.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четверо пострадавших – Синегубов рассказал о последствиях обстрелов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки ВС РФ атаковали Харьков, а также 19 населенных пунктов области. 

«В Харькове пострадали женщины 60 и 89 лет; в г. Чугуев испытала острую реакцию на стресс 56-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук ранен 59-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки россияне выпустили по региону следующее вооружение:

  • два КАБа;
  • 14 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 20 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области, отметил начальник ХОВА.

Читайте также: Украинские защитники освободили часть Харьковщины – Deep State

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Сегодня 6 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 апреля 2026: какой праздник и день в истории
06.04.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 6 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 6 апреля: как прошла ночь
06.04.2026, 08:33
Украинские защитники освободили часть Харьковщины – Deep State
Украинские защитники освободили часть Харьковщины – Deep State
06.04.2026, 08:24
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
05.04.2026, 15:24
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
Взрывы снова в Харькове: россияне атакуют город с утра Вербного воскресенья
05.04.2026, 17:23
Пожарным удалось спасти дом от возгорания в Чугуевском районе (фото)
Пожарным удалось спасти дом от возгорания в Чугуевском районе (фото)
06.04.2026, 09:21

Новости по теме:

06.04.2026
Генштаб сообщил, где шли бои на Харьковщине
06.04.2026
Четыре десятка пожаров бушевали за сутки на Харьковщине – ГСЧС
03.04.2026
За сутки ВСУ отбили 12 атак врага – данные Генштаба на 08:00
03.04.2026
Прилетало в районе Центрального парка: в полиции показали фото разрушений
03.04.2026
Стали известны последствия ночных «прилетов»: есть пострадавшие и разрушения


  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 08:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки ВС РФ атаковали Харьков, а также 19 населенных пунктов области. ".