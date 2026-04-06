Четверо пострадавших – Синегубов рассказал о последствиях обстрелов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки ВС РФ атаковали Харьков, а также 19 населенных пунктов области.

«В Харькове пострадали женщины 60 и 89 лет; в г. Чугуев испытала острую реакцию на стресс 56-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук ранен 59-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки россияне выпустили по региону следующее вооружение:

два КАБа;

14 БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

20 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области, отметил начальник ХОВА.