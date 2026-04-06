Четверо пострадавших – Синегубов рассказал о последствиях обстрелов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за сутки ВС РФ атаковали Харьков, а также 19 населенных пунктов области.
«В Харькове пострадали женщины 60 и 89 лет; в г. Чугуев испытала острую реакцию на стресс 56-летняя женщина; в пос. Великий Бурлук ранен 59-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
За сутки россияне выпустили по региону следующее вооружение:
- два КАБа;
- 14 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 20 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области, отметил начальник ХОВА.
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 08:53;